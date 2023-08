Britney Spears hace ‘pole dance’ en microbikini de animal print

La cantante Britney Spears mostró sus talentos de baile nuevamente en redes sociales, pero esta vez lo hizo haciendo ‘pole dance’.

La recordada ‘Princesa del Pop’ de los años 2,000 colgó en su perfil en Instagram un video luciendo un microbikini de animal print realizando el sensual en el tubo. El look total lo hizo con unos guantes también de animal print, unas botas de cuero negras y su melena rubia suelta.

La artista hizo atrevidos pasos-algunos que recordaron a sus coreografías de años atrás- en un salón el que además del pole había varios espejos donde se reflejaba ella. Britney bailó en el video al ritmo de ‘Closer’ de la agrupación Nine Inch Nails.

La publicación de ‘La Princesa del Pop’ ha logrado conseguir más de 600,000 ‘me gusta’, pero… en comentarios ninguno porque ella decidió desactivar los comentarios tal vez para evitar que algunos le afectaran emocionalmente por la dureza con la que algunos opinan en redes sociales.

Aunque en el perfil de ella no pueden comentar, otros como el del programa ‘El Gordo y La Flaca’ republicaron el video generando miles de reacciones de los internautas que especialmente tienen comentarios sobre la salud mental de la cantante.

“La salud mental no es relajo. El daño que muchos padres pueden causarle a sus hijos. Muchas veces en vez de protegerlos. Se convierten en sus peores tormentos. Ella usa el baile como una forma de escape de su realidad”; “Necesita que la encierren”; “Alguien q le cuente cuantos años tiene ahora… su cabecita se quedó en los 90! Salud mental visiblemente colapsada”; “Pobre Britney ha pasado por mucho y aún necesita ayuda hacer terapia psicológica. Lo que más me causa a mi intriga es porque el esposo ese Sam (Asghari) no la ayuda, sino que la deja que siga en esto haciendo el ridículo” y “Tan bonita mujer, le veía cantar cuando era más chica y me encantaba ver lo que proyectaba. Hay que pedir a Dios que la guíe y que su salud mental vuelva, alguien que le ayude, todo no está perdido”, son algunos de los comentarios que han hecho en el post del programa.

Sigue leyendo:

– Britney Spears estuvo en contacto con sus hijos recientemente, según el abogado de Kevin Federline

– Britney Spears pensó que estaba embarazada, pero todo era una falsa alarma

– Britney Spears desactiva repentinamente su cuenta de Instagram