Britney Spears desactiva repentinamente su cuenta de Instagram

Las acciones de Britney Spears en las redes sociales siempre han sido impredecibles, y ahora ha desactivado su cuenta de Instagram, tan sólo unos días después de que estrenara el sencillo “Mind your business”, que es una colaboración con will.i.am. El tema fue bien recibido por sus fans, pero hasta el momento no ha causado un impacto espectacular en los charts.

En múltiples ocasiones la princesa del pop se ha alejado de esa red social, no así de Twitter (ahora también llamada X), donde publicó un video que la muestra en su casa, usando un enterizo color café y acompañada de su esposo Sam Asghari. Ambos posaron con sus mascotas, pero no escribieron ningún texto junto al clip.

La ausencia de Britney Spears en Instagram puede anteceder un cambio en el contenido que presentará o simplemente que se quiso tomar un descanso de esa red en específico. Desde hace muchos años la cantante es buena amiga de Lance Bass (ex integrante de la boy band NSync), y en otras imágenes que publicó en Twitter aparece cargando a los hijos de éste; ella escribió: “¡Soy una nueva tía para los bebés de Lance! ¡Son unos bebés maravillosos!” I’m a new auntie for Lance’s babies !!! They are absolutely gorgeous babies !!! pic.twitter.com/2cvS8Zm20A— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) July 24, 2023

