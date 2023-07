Britney Spears pensó que estaba embarazada, pero todo era una falsa alarma

Britney Spears ha reactivado su cuenta de Instagram luego de unos días de descanso en Los Cabos; ella publicó la portada de un libro que leyó, y en su post escribió un mensaje en el que comenta que por un momento pensó que estaba embarazada, pero todo era una falsa alarma: “Querido Dios… es el primer año que he podido beber alcohol, así que mi viaje a México con toda la comida y el vino fue increíble!!! Me gustan mucho los jugos y el calor me pone muy loca, así que tengo que cuidar mucho lo que me meto en la boca… Seamos honestos, es confuso. Quedarse todo el día con el aire acondicionado parece ser algo práctico de sentido común, ¡pero me he sentido enjaulada toda mi vida! Seré honesta, me desperté esta mañana y pensé que estaba embarazada, porque tengo muchas náuseas, ¡pero creo que es el sol!” View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

La cantante ha vuelto a publicar videos en los que aparece en su casa usando sexys atuendos; junto a un clip que la muestra usando un bikini rojo, ella escribió: “Me encanta compartir y decir la verdad, porque si me disculpara, mentiríamos como lo hace mi familia… no podría tocar el corazón de tanta GENTE BUENA 🙊!!!”

El libro de memorias de Britney Spears, The woman in me, estará disponible el 24 de octubre, pero se dice que ciertos famosos con los que la princesa del pop tuvo romances pidieron que sus abogados revisaran el contenido donde se les menciona, para evitar una demanda. Eso hizo que la publicación se retrasara unos meses, pero al parecer todo llegó a un buen acuerdo entre las partes involucradas.

