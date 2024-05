Charli XCX informa que sí escribió nuevas canciones para Britney Spears

A finales de 2023 se dio a conocer que las cantantes Charli XCX y Julia Michaels estaban escribiendo canciones para el álbum que marcaría el regreso de Britney Spears a la escena musical. Algunos días después la princesa del pop recurrió a su cuenta de Instagram para informar que nunca volverá a la industria de la música, y que esas noticias eran falsas.

Ahora, Charli (cuyo verdadero nombre es Charlotte Emma Aitchison) fue entrevistada por Andy Cohen, y confirmó que sí fue contactada por el equipo de Spears, pero ésta nunca se enteró de que escribió las canciones: “Sí, pero se filtró a la prensa. Britney luego hizo ese post en el que decía: ‘No tengo personas al azar que escriban para mí’. Yo estaba como, ‘¡Oh, está bien, vete!’ Entonces no sé si ella fue parte del proceso”.

La artista británica de 31 años viajó a California y escribió las canciones, que fueron solicitadas por el equipo de Spears. “Ellos estaban corriendo antes de que pudieran caminar. Britney probablemente tiene muchos otros proyectos en los que se esté concentrando, así que me lo pidieron. Siempre escribes canciones con la esperanza de que Britney las grabe porque ella es la reina del pop. La amo. Sería un sueño hecho realidad”.

Al leer el comentario de Britney, Charli consideró que no le gustaron sus canciones, pero no sabe si ese proyecto se retomará. Hace poco surgió otro rumor, acerca de que el el libro de memorias de Britney Spears, titulado The Woman In Me, será adaptado para una película; hasta el momento la cantante no ha hecho ningún comentario al respecto.

El nuevo álbum de Charli XCX, Brat, estará disponible a partir del 7 de junio. Mientras tanto, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un fragmento del videoclip del segundo sencillo “360”, que se estrenará el 10 de mayo. Ella ha comentado que el disco está compuesto por canciones bailables, y que las letras son “sombrías, tiernas y desgarradoras”.

Sigue leyendo: