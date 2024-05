Dua Lipa revela qué dieta lleva cuando está de gira

Dua Lipa siempre se ha distinguido por tener una escultural figura, pero cuando está de gira es mucho más estricta en cuanto a su dieta, pues con cada concierto el esfuerzo físico es constante. Ahora dio a conocer qué es lo que come y qué hace para mantenerse en forma.

La cantante británica fue entrevistada para el podcast “Dish From Waitrose”, y enfatizó que sus hábitos alimenticios cambian un poco antes de salir al escenario: “Pienso en el viaje y luego pienso en la comida, y empiezo a anotarlo en el diario para poder reservar lugares para comer, y todo mi día gira en torno a la comida y luego a cualquier otra cosa. Sólo tengo que pensar en el show de esa noche. Entonces, todo se trata de encontrar el mejor restaurante en cualquier ciudad en la que esté”.

Dua también comentó que en su dieta no puede faltar la carne y muchos vegetales, pero la salsa picante está descartada, debido a que le causa reflujo. Le gustan las lentejas y algo de comida hindú, pero no en exceso. Además, no bebe alcohol los días que se presenta en concierto. Los ensayos para sus rutinas de baile cuentan como ejercicio, pero también acude al gimnasio por las mañanas y hace algo de yoga.

“Una vez que estoy en el ritmo de las cosas, que tengo una rutina y que mi cuerpo está realmente fuerte y saludable, simplemente entra en modo de resistencia. Son ensayos, nada de beber, hacer ejercicio, simplemente prepararme consecutivamente para todos los shows que se avecinan. Entonces, es simplemente correr, bailar, cantar, todo al mismo tiempo, para asegurarme de poder hacerlo una vez que la adrenalina también llegue. Debo asegurarme de que mientras hacemos nuevos movimientos de baile, un determinado movimiento no haga que mi voz tiemble”.

En la entrevista Dua Lipa también promocionó su álbum Radical Optimism, que hace unos días salió a la venta. Ella comentó que es un trabajo con un estilo musical distinto al de su anterior disco Future Nostalgia: “Me dije: ¿cómo puedo cambiar e intentar algo nuevo y diferente? Entonces me salí de Twitter y no escuché a nadie. Me dije: ‘Sólo voy a experimentar y explorar'”.

