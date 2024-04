Dua Lipa entre las personas más influyentes del mundo para la revista Time

Para conmemorar sus 100 años de historia, la revista Time presentó una edición con las que consideran son las 100 personas más influyentes del mundo, entre las que destaca Dua Lipa.

Este lunes, la revista Time anunció que la cantante de “Levitating” es la protagonista de la portada de la primera edición de las personalidades más influyentes del mundo para la publicación.

“No fue una ilusión. Dua Lipa (@dualipa) es nuestra primera estrella de la portada 2024 TIME100”, anunció la revista. “La estrella del pop nos habló sobre su nuevo álbum, su infancia en Kosovo y el poder de la manifestación”, agregó la publicación.

“Me encantó estar en el set. Me encanta la idea de encarnar a un personaje diferente y tener un encargo. También me encanta cuando voy a una sesión de fotos y puedo cambiar completamente de look. Me da como una personalidad diferente”, contó la cantante en la entrevista con Time.

En la entrevista, Dua Lipa también expresó su preocupación de los jóvenes en Kosovo, país del que es su familia, a quienes la Unión Europea les exige visado para poder viajar. “La población de Kosovo, donde más del 50% tiene menos de 25 años, es una de las más jóvenes de Europa”, dijo la cantante.

“La oportunidad de poder viajar libremente es realmente importante. Todos estos chicos tienen grandes sueños y esperanzas y quieren poder moverse, viajar y explorar. Quieren evolucionar y crecer, y esperan que quizá se les escuche y se les vea de otra manera. Ahora que sus pasaportes significan algo, me siento muy bien”, agregó.

Asimismo, la intérprete de “Dance The Night” quiere que el mundo tenga una perspectiva más amplia de Kosovo, más allá de las tragedias.

“Cuando la gente piensa en Kosovo, no quiero que piensen: ‘Oh, Kosovo devastado por la guerra’. Es mucho más que eso. Hacemos un festival en Pristina, mi padre y yo, para que gente de todo el mundo venga a ver lo diferente que es de lo que esperan, ya sean artistas de todo el mundo o aficionados que vienen a ver a artistas que les encantan de países vecinos. Sé que cuando vivía en Kosovo, ninguno de mis artistas favoritos venía allí. Mi mayor sueño es poder llevar eso a los niños”, aseguró.

Debut como presentadora de Saturday Night Live

Dua Lipa será presentadora de Saturday Night Live. El próximo mes, la cantante de “Levitating” será la encargada de conducir el programa de NBC que se emitirá el 4 de mayo.

Asimismo, la cantante también será la invitada musical del programa, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Es decir, Dua Lipa hará doble función: cantar y participar en los sketches.

Esta será la primera vez que la cantante de “Dance the Night” participará en Saturday Night Live como presentadora y la tercera como invitada musical.

En octubre del año pasado, se estrenó la temporada 49 de Saturday Night Live y hasta el momento han pasado por el programa figuras como Pete Davidson, Bad Bunny, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Emma Stone, Adam Driver, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Ryan Gosling entre otros.

De hecho, la participación de Ryan Gosling es la más reciente. El cantante presentó este sábado el episodio número 17 de la temporada.

