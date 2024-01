Dua Lipa posa para la revista Rolling Stone, usando un vestido hecho de cinturones

Dua Lipa está decidida a ser una de las principales artistas musicales este año, y ha comenzado con una espectacular sesión de fotos para la portada de la revista Rolling Stone (tanto en la edición estadounidense como en la inglesa), luciendo varios atuendos, entre los que sobresale un vestido negro hecho de cinturones, con hebillas que rodean sus caderas.

Desliza para ver todas las fotos

La bella cantante británica explotó al máximo su faceta de modelo, y en otras imágenes (captadas por el fotógrafo Michael Bailey Gates) aparece usando un top transparente y un holgado traje. Todo fue para ilustrar el artículo “Dua Lipa Is Done Being a Mystery” (“Dua Lipa ha terminado de ser un misterio”).

En la entrevista que le hizo Brittany Spanos Dua habló de diversos temas, como la guerra entre Israel y Hamás: “Creo que no hay ningún tipo de discusión profunda sobre la guerra y la opresión. Es simplemente algo que hemos visto suceder una y otra vez. Siento que el ser músico y publicar sobre algo no hace una diferencia considerable, pero espero que simplemente mostrar solidaridad, que a veces es todo lo que sientes que puedes hacer, sea importante”.

La cantante de 28 años expresó lo mucho que la ha afectado ese conflicto armado, y que es necesario un cese al fuego: “Me siento muy mal por cada vida israelí perdida y por lo que pasó el 7 de octubre. En este momento lo que tenemos que observar es cuántas vidas se han perdido en Gaza, y los civiles inocentes, y las vidas que acaban de perderse. Simplemente no hay suficientes líderes mundiales que estén adoptando una postura y hablando sobre la crisis humanitaria que está ocurriendo, el alto al fuego humanitario que tiene que ocurrir”.

Dua Lipa ha tenido mucho éxito con Service95, una plataforma editorial en la que entrevista famosos, además de que comenta libros y diversos eventos relacionados con la cultura. Su más reciente sencillo “Houdini” formará parte de su próximo álbum, el cual ya está listo, pero no cuenta aún con una fecha de lanzamiento; es muy probable que este año ella salga de gira para promocionarlo. Mientras tanto, se alista para asistir a la ceremonia de entrega de los premios Grammy, pues está nominada en varias categorías por su canción “Dance The Night”, tema de la película “Barbie”.

