Dua Lipa será la presentadora por primera vez de Saturday Night Live

Dua Lipa será presentadora de Saturday Night Live. El próximo mes, la cantante de “Levitating” será la encargada de conducir el programa de NBC que se emitirá el 4 de mayo.

Asimismo, la cantante también será la invitada musical del programa, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Es decir, Dua Lipa hará doble función: cantar y participar en los sketches.

Esta será la primera vez que la cantante de “Dance the Night” participará en Saturday Night Live como presentadora y la tercera como invitada musical.

En octubre del año pasado, se estrenó la temporada 49 de Saturday Night Live y hasta el momento han pasado por el programa figuras como Pete Davidson, Bad Bunny, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Emma Stone, Adam Driver, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Ryan Gosling entre otros.

De hecho, la participación de Ryan Gosling es la más reciente. El cantante presentó este sábado el episodio número 17 de la temporada.

Nuevo disco

Dua Lipa está por publicar su nuevo disco. Recientemente, la cantante anunció que el próximo 3 de mayo lanzará Radical Optimism.

En marzo, la cantante compartió en su cuenta de Instagram la portada de su nuevo disco y la lista de canciones, en total 11.

“Hace un par de años, un amigo me presentó el término ‘optimismo radical’. Es un concepto que resonó en mí y sentí más curiosidad cuando comencé a jugar con él y a integrarlo en mi vida. Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes sortear cualquier tormenta. Al mismo tiempo, me encontré recorriendo la historia de la música de la psicodelia, el trip hop y el britpop. Siempre me ha parecido muy optimista, y esa honestidad y actitud es un sentimiento que tuve en mis sesiones de grabación”, indicó la cantante en un comunicado.

En febrero, Dua Lipa aseguró que Radical Optimism presenta un sonido más maduro que el de su disco anterior, Future Nostalgia.

“Este disco se siente un poco más crudo. Quiero capturar la esencia de la juventud y la libertad, divertirme y simplemente dejar que las cosas sucedan, ya sean buenas o malas. Intento moverme con ligereza, algo así como que ‘nada es el fin del mundo’ y que ‘pase lo que pase es exactamente como se supone que debe ser’”, dijo en ese momento.

