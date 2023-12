Revelan que Charli XCX estaría escribiendo canciones para Britney Spears

La cantante Charli XCX lleva 10 años de carrera musical, pero además de obtener sus propios sencillos de éxito se ha distinguido por escribir temas para otros artistas. Ahora, estaría trabajando en nuevas canciones para Britney Spears.

Lo anterior fue dado a conocer por un informante al diario The Sun; aparentemente la princesa del pop planea regresar a la escena musical con un nuevo álbum, en el que trabajaría a partir del otoño de 2024. Ella ha declarado varias veces a través de sus redes sociales que no desea realizar una gira, pero en su libro de memorias The Woman In Me narró lo agradable que resultó para ella el trabajar con Elton John; su dueto “Hold Me Closer” fue un gran éxito en 2022.

“El álbum de Britney se mantiene en secreto máximo. Se ha estado trabajando en él durante bastante tiempo, para reunir una serie de canciones increíbles que la traigan de regreso con fuerza. Ella es una de las estrellas más importantes del siglo XXI, por lo que existe presión para que la música sea excelente. Charli tiene un gran historial cuando se trata de escribir canciones pop inteligentes”, dijo la fuente, quien agregó que XCX (cuyo verdadero nombre es Charlotte Emma Aitchison) grabó a principios de este año unos temas que habrían sido supervisados por Spears.

The Sun también reveló que el equipo de Britney Spears tendría como objetivo que el nuevo disco fuera lanzado para conmemorar el 25 aniversario de …Baby One More Time, el álbum debut de la cantante. Hasta el momento, ella no se ha encontrado personalmente con Charli XCX.

En cuanto a la artista británica, ha tenido éxitos como “Boom Clap”, “Break The Rules” y “Fancy”; también es la autora de sencillos como “I Love It” (de Icona Pop) y “Señorita” (de Shawn Mendes y Camila Cabello). Su más reciente álbum, Crash, debutó en el primer lugar de las listas en Reino Unido.

