Cher dice que no le importa si la gente no escucha su nuevo álbum

Cher se ha mostrado muy complacida con los resultados de su nuevo álbum Christmas, el primero que graba con canciones navideñas. Pero ella aseguró que le importa poco si la gente no lo escucha, pues está muy segura de la calidad de esa producción musical.

En la entrevista que concedió a la revista OK! la cantante habló acerca del disco, que marca su regreso a la escena musical después de cinco años: “Incluso si nadie lo escuchara o nadie lo comprara, sigue siendo uno de los mejores álbumes que he hecho y estaría orgullosa. Sólo hay dos canciones tristes. No es el álbum navideño de tu madre, ¿sabes? No quería cantar “Silent Night” ni todas las canciones que habían sido interpretadas mejor por mejores cantantes que yo”.

A sus 77 años Cher también expresó su satisfacción tras ver que ahora las mujeres maduras no temen explotar su belleza y mostrarse seguras de sí mismas. Para ella la sociedad por fin ha dejado de verlas como si tuvieran “fecha de caducidad”.

“Con los hombres no parece importar tanto como en el caso de las mujeres. Ves hombres en las películas con caras arrugadas y viejos, a nadie parece importarle; antes no veías mujeres así. Pero ahora las mujeres pueden envejecer y seguir siendo relevantes. Sólo tenías esa fecha de caducidad, y no importaba qué tipo de persona fueras. Quiero decir, ayudaba si te veías mejor, pero las mujeres perdían su valor a partir de cierta edad, lo cual es una tontería”.

Cher es considerada toda una institución en el mundo de la música, y el sencillo de Christmas, “DJ Play a Christmas Song” fue todo un éxito en las listas dance durante las fiestas navideñas. Recientemente la artista acudió como invitada al programa de televisión de Kelly Clarkson, en el que informó que sólo ella y el grupo The Rolling Stones han conseguido un disco número 1 en las últimas siete décadas.

