Cher reconoce que cometió un gran error con su canción de 1998 “Believe”

A lo largo de su carrera Cher ha tenido muchos sencillos exitosos, pero nada como “Believe”, lanzado a finales de 1998 y que marcó una nueva etapa dentro de su estilo musical, orientado hacia el electro-pop. Sin embargo, ahora dio a conocer que se arrepiente mucho de no haber defendido más su papel como compositora de dicho tema.

Durante una entrevista que le hizo Vernon Kay en el programa de BBC Radio 2 “Tracks Of My Years”, la cantante de 77 años habló al respecto: “Ni siquiera puedes imaginarlo. “Believe” fue escrita como por 30 personas. Y yo fui tan estúpida. No lo pedí. Ni siquiera tengo el crédito como compositora. La línea que escribí fue: I’ve had time to think it through, and maybe I’m too good for you (“He tenido tiempo para pensarlo, y tal vez soy demasiado buena para ti”). La canción vendió 11 millones de copias. Podría haber obtenido mucho dinero”. (“Believe” también ocupó el número 1 de la lista Billboard Hot 100 durante cuatro semanas).

Y aunque Cher se arrepiente de no haber tomado esa decisión, otros fans consideran otras de sus canciones como sus favoritas. Tal es el caso de Tom Hanks, quien recientemente reveló en el programa de televisión de Graham Norton que el cover que la cantante hace al tema “Fernando” del grupo Abba en la película “Mamma Mia: Here We Go Again” es su preferido: “Cuando canta “Fernando”, el mundo se detiene. Los soles chocan con las estrellas. ¡Es la perfección!”

Ahora, tras una ausencia de cinco años en el panorama musical, Cher (cuyo nombre completo es Cherilyn Sarkisian) ha regresado con el álbum Christmas, en el que interpreta villancicos y varios temas inéditos, entre éstos el sencillo “DJ Play A Christmas Song”, que ya es todo un éxito tanto en las listas de pop como en las de baile. La presentaciones que la artista tuvo en el desfile por el Día de Acción de Gracias como en el encendido del árbol navideño en el Rockefeller Center causaron furor en el público asistente.

Y aún con ese disco navideño, Cher no se considera una cantante con un rango vocal como el de Mariah Carey, que cada fin de año promociona su tema “All I Want For Christmas Is You”; así se lo comentó a Kay: “Mariah es una gran vocalista. Ella puede hacer cosas sorprendentes con su voz. Es increíble. “All I Want For Christmas Is You” está en mi playlist. Cuando escuchas lo que puede hacer con su voz… es emocionante escuchar a alguien que canta tan bien”.

