Britney Spears aclara que no grabará un nuevo álbum: “Nunca regresaré a la industria de la música”

Desde hace algunos días surgieron noticias acerca de que cantantes como Charli XCX y Julia Michaels estaban escribiendo canciones para un nuevo álbum de Britney Spears, que se produciría a lo largo de este año. Ahora, la princesa del pop acalló esos rumores, informando que no tiene planeado regresar a los estudios de grabación ni a los escenarios.

En una de sus recientes publicaciones en Instagram Britney escribió el siguiente mensaje: “Para que quede claro, ¡la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que recurriré a gente al azar para hacer un nuevo álbum…¡¡¡Nunca volveré a la industria de la música!!! ¡¡¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas !!! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí”.

La artista de 42 años también reveló que, secretamente, ha escrito temas para otros cantantes: “¡¡¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!!! ¡¡¡Soy una escritora fantasma, y sinceramente lo disfruto así!!! La gente también dice que MI LIBRO FUE PUBLICADO SIN MI APROBACIÓN ILEGALMENTE y eso está lejos de la verdad…¿Han leído las noticias estos días? ¡¡¡Soy tan AMADA y bendecida!!!”

Britney también compartió en esa red social una fotografía del modelo tailandés S Rattichart Saechua -quien cubrió su rostro con el libro The Woman In Me– y escribió: “Lo más genial que he visto en mucho tiempo 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤷🏼‍♀️😏😏🌹🌹!!! ¡¡¡Ese chico hizo eso por mí!!! ¿Saben lo increíblemente amable, genial y comprensivo que es eso?” Halagado, Saechua respondió: “La reina real compartió mi foto! Britney es la mejor ❤️ Te amo”.

Britney tiene más de 42 millones de seguidores en esa red social, y ha vuelto a publicar videos en los que aparece luciendo su figura al modelar sensuales atuendos, junto con fotografías que la muestran con sus hijos Sean Preston y Jayden; este último fue captado hace unos días en una playa de Hawaii en compañía de su joven novia.

