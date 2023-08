Sam Asghari vio video comprometedor de Britney Spears con un trabajador de su staff

Los detalles más escabrosos alrededor de la separación de Britney Spears y Sam Asghari pican y se extienden. Después de que TMZ hablara con una fuente directa del actor iraní, se confirmó que el mismo había abandonado la mansión de Britney Spears en Beverly Hills y que estaba a punto de meter el divorcio, cosa que ya hizo alegando diferencias irreconciliables. Sam Asghari claims Britney Spears cheated with staff member, saw ‘compromising’ video of them: report https://t.co/hTX9Mueq7R pic.twitter.com/S6nxXAQnLB — Page Six (@PageSix) August 17, 2023

La pregunta ahora sería: ¿quién es el tercero en discordia y cómo lo supo supuestamente Sam Asghari? Page Six habló con el representante del también experto en fitness y aunque, él no respondió, la otra fuente asegura que el esposo de Britney vio un video de La Princesa del Pop en una posición comprometedora con un trabajador masculino del staff de su casa.

También dicen que él tiene un “argumento contundente”, refiriéndose a una infidelidad y que fue casi inmediato el reclamo que le hizo, cosa que generó una verdadera batalla campal en la casa y hasta el personal de seguridad tuvo que intervenir. Le preguntó el por qué le había pedido a un hombre de su staff que grabara un video de ella desnuda.

Britney Spears en Miami. Foto: The Grosby Group.

Sam Asghari y Britney Spears tuvieron una discusión violenta

Esta no sería la única vez que la cantante pop habría tenido alguna actitud violenta, pues en el documental que hizo TMZ, que se puede ver a través de Hulu, se habla de problemas internos muy delicados que tenían Sam Asghari y Britney Spears.

Al parecer, después de este reclamo también volvió a repetirse un episodio violento. Esto hizo que él terminara yéndose de la casa. Durante enero de este año, algunos paparazzi lo habían fotografiado con unos moretones en los brazos y también con unas mordidas. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre esto, dijo que por favor no lo fotografiaran.

Britney Spears le dejó un moretón en el ojo a su esposo Sam Asghari y vive rodeada de cuchillos https://t.co/L14WwYpSOr — La Opinión (@LaOpinionLA) August 17, 2023

En otras oportunidades siempre ha defendido a Britney Spears. Pero supuestamente en ese episodio, en enero, la misma lo despertó con un golpe mientras esté dormía y le dejó un moretón en el ojo. Estos sale a relucir después de que se supiera que Britney Spears contrató a la abogada Laura Wasser, experta en familia y divorcios de Hollywood. Algunos aseguran que esto podría convertirse en una batalla legal larga, si so se negocia.

Sam Asghari ha pedido renegociar el acuerdo prenupcial con Britney Spears

A pesar de haber un acuerdo prenupcial, una fuente interna de la abogado, ya manifestó que el actor estaría pidiendo una revisión y renegociación del prenupcial. Está alegando que ha trabajado durante estos años para la cantante en lo que considera un “negocio familiar”. Britney Spears y su esposo Sam Asgahir se separaron por infidelidad, confirma TMZ https://t.co/it9HQF19qu— La Opinión (@LaOpinionLA) August 16, 2023

Por lo pronto, ninguno de los abogados, o al menos hasta el cierre de esta nota, había ofrecido detalles oficiales o habían confirmado la separación. Sin embargo, el propio Sam Asghari ya lo confirmó diciendo: “Esta mier… está pasando”. No cabe duda que el mismo está afectado por la situación. Britney Spears y Sam Asghari. Foto: Grosby Group.

Britney Spears no ha roto el silencio sobre le divorcio de Sam Asghari

Mientras, por otro lado, la intérprete de Baby One More Time y I’m Slave For U público una foto en Instagram encima de un caballo, diciendo que esperaba comprarse uno muy pronto. También se ha podido conocer, de manera extraoficial, que ella pudiese estar planeando grabar un nuevo disco después de qué se haga legal este divorcio.

En cuanto a la separación y divorcio de Sam, no ha hecho mención alguna. Lo que sí no sucedió a diferencia de las informaciones de anteriores de separación entre ellos, es que esta vez, el que va en vías de convertirse el ex de Britney Spears, no desmintió a la prensa.

Britney Spears y Sam Asghari han tenido problemas de violencia desde hace meses https://t.co/def659xnUU— La Opinión (@LaOpinionLA) August 16, 2023

Sigue leyendo:

Britney Spears explota contra su madre en revelador post de Instagram: “Abusaste de mí”

Britney Spears se desahoga en Instagram sobre sus inseguridades y traumas del pasado: “Lloro hasta dormirme”

Britney Spears: esposo y mánager planean intervención, según TMZ

Jason Alexander, ex esposo de Britney Spears, tiene prohibido acercarse a ella a menos de 100 metros