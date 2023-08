Esposo de Britney Spears quiere dinero fuera del acuerdo prenupcial por guardar “secretos”

Se está diciendo de todo en cuanto a la separación de Sam Asghari y Britney Spears. Por supuesto, el detonante que hizo que él abandonara la vivienda de Spears en Los Ángeles y la otra. Por otro lado, el prenupcial: qué dice el mismo y qué pasará. Pues, según Page Six, el actor está pidiendo más dinero del acordado.

“Está suplicando -dame más-. Sam Asghari supuestamente quiere que su esposa separada, la superestrella del pop Britney Spears, le pague más de lo que proporciona su acuerdo prenupcial para mantener sus secretos después de su separación”, dice la publicación en Instagram del portal Page Six.

Recordemos que este así como TMZ, quienes confirmaron la separación, son los que han alegan mantener contacto directo con fuentes y allegados tanto del lado de Britney Spears, como del actor iraní, Sam Asghari. Así que, estos medios, también confirmaron hace pocas horas que La Princesa del Pop ya contrató a la abogada especialista en divorcios en Hollywood, Laura Wesser.

Britney Spears hires high-powered divorce lawyer to the stars amid Sam Asghari split https://t.co/yJYOvpQkPZ pic.twitter.com/66lMFrMJpy — Page Six (@PageSix) August 16, 2023

Abogado de Britney Spears asegura que Sam Asghari está pidiendo dinero

Page Six alega también que Asghari quiere cambiar el acuerdo prenupcial que firmaron. Está alegando que ha trabajado en parte como equipo de la intérprete de Baby One More Time. También que ha puesto sobre la mesa el tema de los “secretos” e intimidades que conoce del tan delicado caso de la estrella de la música.

“Intentando negociar concesiones más allá de su acuerdo prenupcial y amenazando con hacer pública información extraordinariamente vergonzosa sobre Britney a menos que le paguen”, asegura el portal. El acuerdo entre Sam y la cantante fue revisado por un exfiscal que estuvo en el caso de la tutela legal.ç

Britney Spears y Sam Asghari. Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images.

Para aquel momento, antes de la boda entre Britney Spears y Sam Asghari, la familia de ella estuvo de acuerdo con lo que decía el mismo. Sin embargo, ahora Laura Wesser, ser quien también ha defendido a Johnny Depp, Joe Manganiello (quien se está divorciando de Sofía Vergara) y hasta Kim Kardashian, ha dicho a estas fuentes cercanas a la cantante, que el experto en fitness está preguntando por un nuevo acuerdo.

Sam Asghari se fue de la mansión de Britney Spears

TMZ, además de confirmar la separación, también confirmó que Sam tenía varias noches ya durmiendo fuera de casa. En el documental quisieron y que se transmite a través de Hulu, confirmaron que esta pareja tenía meses con “problemas profundos”.

Parece que hubo una discusión que fue explosiva en la que también hubo violencia, contacto físico y que Asghari decidió irse de la casa. Al parecer, el detonante fue que la confrontó sobre una supuesta infidelidad, tal como confirma este portal web.

También que las cosas se salieron control, al punto que, las personas de seguridad de la pareja tuvo que intervenir. Por lo pronto, se ve que si no se negocia, quizás el divorcio vaya a terminar en una larga estancia en tribunales.

Hasta el momento de cierre de esta nota, todavía no había un anuncio oficial de divorcio de ninguna de las partes.

