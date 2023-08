La hermana de Britney Spears reaccionó ante la noticia de la separación de la cantante y Sam Asghari

Aunque de una manera muy sutil, Jamie Lynne Spears reaccionó ante la noticia de que su hermana Britney se había separado de su aún esposo, el preparador físico Sam Asghari. Ambas estuvieron distanciadas durante años, pero recientemente surgieron rumores acerca de que habían arreglado sus diferencias.

Según el sitio Page Six, Jamie Lynn dio like a la publicación de la revista People en Instagram que informaba acerca del rompimiento de la princesa del pop con Asghari, tras menos de dos años de relación. Hasta el momento, la actriz conocida por la serie “Zoey 101” no ha hecho declaraciones ante la prensa sobre Britney, quien aparentemente contrató a la abogada Laura Wasser para que se encargue del divorcio.

Según los mensajes que Britney Spears publicó en su cuenta de Instagram, en los últimos meses se reencontró con su hermana y su madre, además de que el abogado de su ex esposo Kevin Federline informó que la cantante habló por teléfono con sus hijos Sean Preston y Jayden hace poco más de dos semanas. En cuanto a Asghari, tramitó la demanda de divorcio el 28 de julio, citando “diferencias irreconciliables”.

Sigue leyendo: