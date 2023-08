Sam Asghari confirma que está divorciándose de Britney Spears: “Esta mie** pasa”

Finalmente, Sam Asghari habló después de tantas noticias y detalles internos que han salido a relucir. El esposo Britney Spears confirmó que está divorciando de la intérprete de Baby One More Time y Give Me More. El actor y experto en fitness usó su cuenta de Instagram para romper el silencio. Britney Spears ex-husband, Sam Asghari, breaks his silence on Divorce??#BritneySpears #Divorce pic.twitter.com/tEHUyDEvJ7 — ? Chronicle (@thexchronicle) August 17, 2023

“Después de 6 años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Mantendremos el amor y el respeto que tenemos el uno por el otro y le deseo lo mejor siempre. Esta mi*** pasa. Pedir privacidad parece ridículo, así que les pediré a todos, incluidos los medios, que sean amables y considerados”, escribió Sam Asghari haciendo referencia a su divorcio de Britney Spears.

Por suerte, la cantante de música pop se ha mantenido en silencio, pero ya se sabe qué contrató a la mejor abogada en derecho familiar y divorcio en Hollywood, quien también asesoró a Kim Kardashian y a Johnny Depp, Laura Wasser. A través de Page Six, se pudo conocer que Asghari habría pedido una renegociación del acuerdo prenupcial. Argumenta que, durante estos siete años, ha mantenido básicamente un “negocio familiar” con Britney Spears.

Abogado de Britney Spears dice que Sam Asghari mencionó que sabe “secretos”

Por supuesto, ahora que estos famosos de Hollywood empezaron con la batalla por el divorcio, seguirán saliendo a relucir varios detalles del lado de cada uno. Uno de ellos es que Asghari había traído a colación el tema de “secretos profundos” que conoce de la cantante.

Esposo de Britney Spears quiere dinero fuera del acuerdo prenupcial por guardar “secretos” https://t.co/xec6sgIQlu— La Opinión (@LaOpinionLA) August 17, 2023

Las fuentes cercanas a él le dijeron a TMZ, que el actor tuvo que lidiar con varios episodios de violencia y agresión física de Britney Spears. La última pelea parece haber sido la gota que desbordó el vaso. Incluso se está hablando de una discusión muy fuerte que tuvieron a principios de este año.

Según el informante, el también experto en fitness, terminó supuestamente con un moretón en uno de sus ojos. Esto después de que Britney Spears supuestamente lo golpeara mientras dormía.

Britney Spears le dejó un moretón en el ojo a su esposo Sam Asghari y vive rodeada de cuchillos https://t.co/L14WwYpSOr— La Opinión (@LaOpinionLA) August 17, 2023

Sam Asghari confrontó a Britney Spears por un video que comprobaría infidelidad

Al parecer, la gota que desbordó el vaso fue esta última pelea. Misma que Page Six asegura que inició cuando Sam Asghari le preguntó a Britney Spears por qué le pidió a un trabajador de su staff de la casa que la grabara a en un video mientras ella estaba desnuda. Sam Asghari vio video comprometedor de Britney Spears con un trabajador de su staff https://t.co/Kqy2KYB73z— La Opinión (@LaOpinionLA) August 18, 2023

La misma fuente dice que el modelo ya tenía sospechas de que la cantante estaba teniendo un romance con él con un trabajador. El argumento y video que supuestamente vio el esposo de Britney son contundentes, según el portal web.

Britney Spears solo ha publicado una foto en un caballo diciendo que esperaba poder comprarse uno. Por otro lado, también está corriendo el rumor de que la cantante pudiese iniciar la grabación de un álbum después de su divorcio. Sam Asghari y Britney Spears en Los Ángeles. Foto: The Image Direct/The Grosby Group.

Hasta el momento de cierre de este artículo, no había hecho mención directa al divorcio, tampoco su equipo legal de manera oficial. Sin embargo, varios medios ya han confirmado que la familia de la cantante está preocupada. También nos dimos cuenta que, algunas de las amigas de Britney Spears han dejado de seguir a Sam Asghari en Instagram: Lindsay Lohan, Paris Hilton, Drew Barrymore y Rexa.

