¡Juntas! Britney Spears se reconcilió con su mamá, Lynne Spears

Después del último mensaje que hizo públicamente Britney Spears sobre su madre Lynne Spears, ahora se ha dado a conocer que La Princesa del Pop se ha reconciliado con su madre. Esto, sin duda, tiene más que felices a sus fans y sobre todo a las personalidades de la industria del entretenimiento y Hollywood, que tan pendientes han estado de ella. View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

Las primeras informaciones indicaban que Lynne habría viajado desde su casa en Luisiana hasta Los Ángeles para el encuentro con Britney Spears. Al llegar fue el mánager de la cantante, Cade Hudson, que recogió y llevó a la señora directo a su hija después de muchos años.

El portal TMZ ha confirmado que se cuidó mucho la estabilidad de Britney para llevarse a cabo el encuentro. También que su mamá tiene toda la intención de colaborar en lo posible y hacer que la cantante retome su vida. Aun así, algunos usuarios de las redes sociales han mostrado preocupación.

“Recordemos que es una cómplice dele papá de Britney y de la tutela legal“, “Ahora sí la busca. Pero y todo el juicio, qué pasó”, “Britney va por tu dinero, no creas en nada”, se pudo leer en la cuenta de Instagram de TMZ. La de intérprete de “I’m Slave For U“, “Baby One More Time” y “Oops I Did it Again” tiene desde hace rato los comentarios deshabilitados.

Britney Spears anuncia su reconciliación con su mamá en Instagram

La propia cantante fue la que dio la buena nueva al mundo con una foto de ella pequeña vestida de bailarina en su cuenta de Instagram.

“Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de 3 años… ha pasado tanto tiempo… con la familia siempre hay cosas que deben resolverse… ¡pero el tiempo cura todas las heridas! Y después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento muy bendecido de haber podido tratar de hacer las cosas CORRECTAMENTE! ¡¡¡Te quiero mucho 💕!!! Psss… ¡Qué suerte que podamos tomar un café juntos después de 14 años! ¡Vamos de compras después!”, escribió.

Sin duda una alegría en la industria del entretenimiento después de la opresiva tutela legal que vivió la cantante durante 13 años. ¡Enhorabuena por ambas!

