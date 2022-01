Britney Spears le responde a su hermana y declara: “Lo que mi papá me hizo ni siquiera se lo hacen a los criminales”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El enfrentamiento público de Britney Spears con su hermana menor Jamie Lynn sólo ha servido, por el momento, para reabrir viejas heridas y provocar que la famosa cantante recuerde una vez más la falta de apoyo que habría recibido por parte de casi todo su círculo de allegados cuando perdió el control sobre sus asuntos personales y profesionales.

Britney estuvo sometida a una tutela legal -desde 2008 hasta 2021- que su padre se encargó de supervisar durante la mayor parte de ese tiempo, y no perdona a Jamie Lynn por haberse quedado de brazos cruzados por aquel entonces, “sin hacer nada” para ayudarla. Tampoco olvida las acusaciones que hizo recientemente acerca del comportamiento errático que ella desplegó supuestamente en el pasado.

Durante la promoción de su autobiografía “Things I should have said”, la hermana de la princesa del pop comentó en una entrevista televisiva que Britney las encerró a las dos en una habitación mientras sostenía un cuchillo, antes de que un juez decidiera que no era capaz de cuidar de sí misma. Ella le ha respondido con una carta abierta publicada en Twitter -después de que ambas intercambiaran un par de publicaciones en Instagram en los últimos días-, en la que le confiesa que le ha hecho mucho daño. La intérprete había dicho anteriormente que Jamie Lynn “nunca tuvo que trabajar por nada” y ahora se ha retractado por este comentario como gesto de buena voluntad, pero no ha podido evitar recordarle las condiciones en las que ella vivió durante más de una década.

“Sé que has trabajado duro por la vida que tienes y lo que has hecho es increíble. Pero… lo que mi papá me hizo, ni siquiera se lo hacen a los criminales… así que, el que te sientes y actúes como si pudieras mantenerte al margen de lo que me ha pasado, me parece honestamente una locura”, señaló. “Tardaron años en darme una taza de café… la gente que ha matado a otras personas y está en la cárcel o en el corredor de la muerte puede tomar todo el café que quiera… Sinceramente, ¡me sorprende que papá no esté en prisión!”

Britney sigue queriendo a su hermana incondicionalmente, pero no tiene claro dónde reside su lealtad: “Creo que lo que más me entristece es que, cuando me pasó todo esto y cuando te llamaba desde aquel lugar, tardabas días en responder. Nunca pude hablar contigo”, concluyó.

