Britney Spears explota contra su madre en revelador post de Instagram: “Abusaste de mí”

Una vez más, la cantante estadounidense Britney Spears abrió su corazón y reveló desgarradores detalles de lo vivido junto a sus padres durante el periodo de tutela que vivió hasta el pasado 2021. Ahora, la famosa evidenció los tratos que recibió por parte de su madre, desatando conmoción dentro de su comunidad en redes. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Desde su perfil en Instagram, la intérprete de éxitos como “Toxic” y “Baby one more time” lanzó contundente mensaje a su madre, Lynne Spears, luego de que esta externara públicamente su interés en retomar la relación junto a su hija.

“Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntos y tú la escondías antes de que me despertara. ¿Les dijiste que te invité a mi casa de la playa y me quitabas las llaves del auto? ¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcóholicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes“, cuestiona a su madre en una de las imágenes que publicó en redes.

Asimismo, la recién casada aprovechó su extenso escrito para tachar a Lynne de ‘hipocrita’ por salir y emborracharse con la ex esposa de su hermano, Graciela Sanchez.

“¿Les dijiste que la tutela comenzó cuando tú y la esposa de Bryan salían cada noche y tomaban vino y se tomaban fotos mientras yo no podía ir a ningún lado ni podía tener novio? Qué atrevida eres mostrando mensajes sabiendo que me lastimaban mucho. Ni siquiera me da risa… Abusaste de mí. Sí. Lo diré y me impresiona que sigues fingiendo ser la mamá amorosa que reza”, añadió Britney Spears.

Como era de esperarse, la publicación de la cantante no tardó en recaudar miles de comentarios de apoyo sobre su situación y condenaron las acciones de su madre. Cabe recalcar que fue apenas en noviembre de 2021 que un juez aceptó la solicitud de Britney Spears de disolver la tutela que había controlado cada aspecto de su vida por más de 13 años.

