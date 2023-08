¡Demacrada y sin sostén! Britney Spears aparece por primera vez desde su separación

La cantante Britney Spears fue fotografiada por un paparazzi en Orange, California, después de haber roto el silencio sobre su divorcio de Sam Asghari. Con una blusa de crochet rosado y sin sostén, la intérprete de Baby One More Time y I’m Slave For U se veía demacrada, al momento de salir del famoso restaurante de pollo frito, Dave’s Hot Chicken. #BritneySpears spotted at Dave's Chicken on August 18! 👀 pic.twitter.com/rEdghh73y9 — Hoolywood Boooth (@hollywoodbooth1) August 21, 2023

Britney Spears llevaba también unos shorts desgarrados negros, el cabello suelto y unas sandalias de playa. Muchos de sus fanáticos han opinado en las distintas redes sociales sobre el aspecto demacrado de la cantante y por supuesto, les ha causado mayor preocupación. No es un secreto que, la ex de Sam Asghari batalla con su salud mental después de haber estado bajo una tutela opresora por parte de su padre y demás familiares.

Esta separación supone entonces y tal como lo explicó ella en Instagram, un dolor profundo para Britney Spears. Sin embargo, fuentes cercanas a ella también han podido confirmar que la misma se encuentra enfocada en el próximo lanzamiento de su libro The Woman In Me. También se dice que está por preparar un disco y que sería su vuelta a la música.

Britney Spears en el iHeartRadio Music Festival 2014 en Las Vegas. Foto: Kevin Winter/Getty Images.

Estas fotografías fueron tomadas minutos antes de que ella publicara en Instagram, en el que aparece toples en una cama, que no se sabe ciencia cierta si es su casa. Después de eso vino otra publicación con un vestido verde con partes traslúcidas y donde se ve un hombre a su lado que le lame la pierna. Posteriormente, ella aparece en le medio de los en el grupo de los “Fav Boys”, como ella misma lo llamó en redes sociales. No sabemos si trata de algún trabajo de la cantante.

i’m already loving this new era omg 🤩 pic.twitter.com/IUJfDnb5lv — Britney Spears Updates (@updatingspears) August 20, 2023

Nuevos giros en la separación de Britney Spears y Sam Asghari

En un principio, una fuente cercana a Sam Asghari le dijo a TMZ que él había abandonado a Britney Spears supuestamente por varias conductas erráticas y episodios de violencia, que vienen enfrentando desde hace algunos meses.

Sam se pronunció en Instagram, pidió a la prensa que fuera benevolente con los comentarios. Sin embargo, son muchas las personas que aseguran que él filtró la información de que supuestamente se había se estaba separando de Britney Spears por una infidelidad con un trabajador de la casa.

Sam Asghari vio video comprometedor de Britney Spears con un trabajador de su staff https://t.co/Kqy2KYB73z — La Opinión (@LaOpinionLA) August 18, 2023

Lo cierto es que, las fuentes de él dicen que él es la víctima de todo esto y que Sam ha tenido que lidiar con distintas conductas preocupantes de la cantante. Britney Spears, después, también rompió su silencio y dijo que esto le dolía muchísimo sin dar mayor detalle y asegurando que su divorcio: “No es problema de nadie”. Sin embargo, es ahora es él, el que recibe señalamientos de infidelidad e incluso de acoso sexual.

Britney Spears y Sam Asghari en el aeropuerto de Miami. Foto: plash News/The Grosby Group.

Mujer dice que Sam Asghari, esposo de Britney Spears, le era infiel

Una mujer de nombre Ashley Franke hizo unas revelaciones desde su cuenta de Instagram, que han sido reproducidas en las cuentas de fanáticos de Britney Spears. Una de ellas es que acusa a Sam Asghari de haberla acostado sexualmente al haberle mandado unas fotos íntimas que nunca solicitó.

Dice que ellos se conocieron hace mucho tiempo en un gimnasio llamado Royal Personal Training en Beverly Hills, donde él era su entrenador. Asegura que, ante estas insinuaciones de él, ella nunca le respondió.

ASHLEY FRANKE EX CLIENTA Y EX AMIGA DE SAM LO ACUSA DE HABER ENGAÑADO A BRITNEY Y DE ACOSO



A traves de sus historias de IG conto que cuando ella asistia al Royal Personal Training donde era entrenada por Sam ,sufria acoso por parte de el y ademas señala que ha engañado a Britney pic.twitter.com/Z7ZXnQVrrh — StrongerBritney (@StrongerBritne1) August 19, 2023

Dice que los demás amigos entrenadores de Sam Asghari también eran así y que hacían bromas de qué él estaba saliendo con Britney Spears y de que solo quería que lo llevara a la fama. Ashley Franke asegura que no hablo antes porque, hasta el anuncio de divorcio, no veía por qué debía involucrarse.

Lo que llamó la atención de esta mujer, que supuestamente tuvo algo con el que va a ser exesposo Britney Spears, fue la acusación que supuestamente habría hecho él a ella de infidelidad con un trabajador de su mansión.

Está convencida de que, Sam Asghari se aprovechó de Britney Spears desde un principio en su afán de escalar en Hollywood como actor. Del dinero, ya de antemano, sabía, tal como pasó después de la boda, que él no tendría derecho a nada.

¿Recibirá Sam Asghari dinero por parte de Britney Spears?

El fiscal, quien además le otorgó la libertad de la tutela legal a Britney Spears, revisó muy bien el acuerdo prenupcial que firmaron. Asghari solo recibirá los regalos que la cantante le ha hecho. Otra fuente aseguró a Pages Six, que él querría renegociar este acuerdo y que su representante legal había puesto sobre la mesa que conocía secretos de la cantante. Esposo de Britney Spears quiere dinero fuera del acuerdo prenupcial por guardar “secretos” https://t.co/xec6sgIQlu— La Opinión (@LaOpinionLA) August 17, 2023

Por supuesto, el lado de él, alega que tenían un “Negocio familiar”, y que él se habría encargado de la cantante durante 6 años casi todo el tiempo. Esto le impedía a él poder trabajar o realizarse en su carrera de actuación como quería.

Lo cierto es que de ambos lados, se señalan prácticamente de lo mismo. Pero los más expertos en divorcio en Hollywood aseguran que esto va a terminar con una negociación íntima, un cheque sustancioso a Sam Asghari, acompañado de un muy estricto acuerdo de confidencialidad y que jamás llegará a corte.

Por lo pronto habrá que esperar a ver si alguno de los involucrados o sus representantes legales se manifiestan al respecto.

