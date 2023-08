Tras su reciente separación, Britney Spears publica en Instagram un video que la muestra con un hombre

Britney Spears lleva varias semanas separada de su aún esposo Sam Asghari, y aunque el divorcio está en proceso, ella ha vuelto a causar polémica por dos videos que publicó en Instagram. El primero la muestra en la cama y en topless, posando muy sensual y hasta mostrando su flexibilidad al levantar una de sus piernas. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

En el segundo clip la princesa del pop aparece usando gafas oscuras, un minivestido con transparencias y botas blancas, mientras un hombre arrodillado simula recorrer con su lengua una de sus piernas; el mensaje que ella escribió junto a su post fue: “¡Cuando vas a encontrarte con un supuesto “amigo” y conduces una hora por pollo! Luego tienes que esperar en el auto y necesitas usar el baño… Sabía que los paparazzi fueron informados, porque el auto en el que estaba nunca se había usado antes… entonces, ¿cómo me siguieron? Malibu Canyon Road es la carretera más horrible en la que jamás se haya conducido… ¡¿¡¡¡Entonces qué hace una p**** como yo!!??! ¡Me pongo mi vestido verde y me presento a mis amigos! ¡Invité a mis chicos favoritos y JUGUÉ TODA LA NOCHE!”

Hace tan sólo dos días Britney anunció oficialmente el término de su relación con Asghari, compartiendo un largo mensaje, en el que agradeció a sus fans por expresarle su apoyo: “Seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí! ¡Y en realidad lo estoy haciendo bastante bien! De todos modos, ¡que tengan un buen día y no se olviden de sonreír!”

