Britney Spears escribe un mensaje en redes sociales acerca de su divorcio

Britney Spears ha roto el silencio en cuanto a su separación del preparador físico Sam Asghari, y recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que aparece bailando una de sus canciones favoritas (“If”, de Janet Jackson), que complementó con un largo mensaje en el que informa a sus fans cómo se siente ahora.

“Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero… ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie! ¡¡¡Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor!!! De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que derriten mi corazón, y les agradezco!!! ¡He estado actuando como si fuera fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos!”

La princesa del pop se sinceró en cuanto a sus sentimientos, y mencionó a su familia: “¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades! ¡Si no fuera el soldado fuerte de mi papá, sería enviada a lugares lejanos para que los doctores me curaran! ¡Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente… ¡no bajo condiciones! ¡Así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí! ¡Y en realidad lo estoy haciendo bastante bien! De todos modos, ¡que tengan un buen día y no se olviden de sonreír!”

Britney Spears se casó con Sam Asghari en junio de 2022. Hace algunos días él presentó la demanda de divorcio en Los Ángeles, citando diferencias irreconciliables, y en su cuenta de Instagram escribió: “Mantendremos el amor y el respeto que tenemos el uno por el otro y le deseo lo mejor siempre”; poco después eliminó el mensaje.

