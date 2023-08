Mujer acusa a esposo de Britney Spears de acoso sexual e infidelidad ¡Sam Asghari en problemas!

Para Britney Spears todo está dando un giro en la historia de su separación. Una mujer de nombre Ashley Franke publicó en redes sociales una acusación que le está haciendo al esposo de la cantante, Sam Asghari. Dice que no le sorprende la noticia de divorcio de esta pareja, puesto que en el pasado la estuvo acosando sexualmente y tratando de serle infiel a La Princesa del Pop. ASHLEY FRANKE EX CLIENTA Y EX AMIGA DE SAM LO ACUSA DE HABER ENGAÑADO A BRITNEY Y DE ACOSO



Sam Asghari era su entrenador en el gimnasio Royal Personal Tranning en Beverly Hills hace unos años, según cuenta. Pero la cosa no queda ahí. La propia mujer dice que tiene pruebas de estas supuestas infidelidades a Britney Spears y que se las mandará a la abogada que contrató la cantante, Laura Wasser. Irónicamente, el círculo cercano de él le dijo a TMZ, que la cantante pop supuestamente le había sido infiel con un trabajador de su casa y que se había enterado por un video que vio.

“Sam era uno de mis entrenadores personales (y amigo) cuando entrenaba en RPT en Beverly Hills. Él la estaba engañando todo el tiempo que estuvo saliendo con ella, y cuando se casaron. Debería enviar las capturas de pantalla de sus Snapchat al abogado de Britney. De hecho, definitivamente lo haré. Esas chicas han pasado por suficiente. Utilizó a esa pobre chica. Ahora él está tratando de chantajearla para sacarla del acuerdo prenupcial, qué idiota. #Dejen en paz a Britney.”, es parte de lo que dijo.

Esposo de Britney Spears, Sam Asghari, le enviaba fotos íntimas a sus clientes

Según esta mujer y lo que publicó en Instagram, dice que Sam Asghari trató de tener algo con ella, incluso que le envío una foto sin que ella se lo solicitaste. También contó que una vez la invitó a que se encontraran al final de la rutina en las duchas del gimnasio. Todo esto mientras salía con Britney Spears desde el principio.

“Me parece absolutamente absurdo que él afirme que ella hizo trampa sabiendo muy bien lo que estaba haciendo desde el primer día. Él fijó sus intenciones en ser famoso cuando comenzó a salir con ella. Fue deshonesto con ella desde el principio y solía reírse de eso con sus clientes en el gimnasio. Sus compañeros de trabajo, otros entrenadores, también mentirosos cerdos, tramposos, apoyaron cada uno de sus movimientos”, asegura la mujer.

Dijo que siempre se negó a responderle a algunas de estas solicitudes. También que, cuando saltó a la palestra la noticia de la ruptura, no le sorprendió. Todo lo contrario. Pero no sintió que debía alzar la voz. Hasta que leyó que una fuente cercana a Sam Asghari le afirmó a TMZ que él había abandonado a Britney Spears por una infinidad de ella. Dice que esto le pareció un acto un poco descarado por parte del también actor y modelo.

Hasta el momento, ninguno de los representantes, ni de Britney Spears, ni de Sam Asghari han hecho comentario alguno sobre estas declaraciones de esta mujer de nombre Ashley Franke, quien también afirmó que él ha escrito a otra amiga actriz de ella y que no va a tomar acciones legales.

“De ninguna manera estoy presentando demandas contra nadie. Hablé en paz después de leer los titulares de divorcio. No es que Britney sea una amiga personal mía y podría haber dicho, oye, ese tipo es un cerdo, no salgas con él. Es un oportunista que usó a una celebridad vulnerable y eso es cruel”, agrega.

Sam Asghari y Britney Spears se pronunciaron en Instagram por el divorcio

El primero en romper el silencio y confirmar que sí se están divorciando fue Sam Asghari. Además, le dedico un mensaje en Instagram a la cantante pop. “Después de 6 años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Mantendremos el amor y el respeto que tenemos el uno por el otro y le deseo lo mejor siempre. Esta mi*** pasa. Pedir privacidad parece ridículo, así que les pediré a todos, incluidos los medios, que sean amables y considerados”. Britney Spears y Sam Asghari en un yate en Miami. Foto: The Grosby Group.

Britney Spears por su parte, lo hizo mucho tiempo después y dejó claro lo afectada que está por la situación: “Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos? 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero? ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie! ¡¡¡Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor!!! De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que derriten mi corazón, y les agradezco!!! ¡He estado actuando como si fuera fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos”. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Después de esto, se le ha visto en sus acostumbrados videos bailando, en otros, con unos amigos. Definitivamente, es algo que está sucediendo, pero no sabemos si aún hará en referencia a todas las acusaciones que acaba hacer la supuesta ex clienta de Sam Asghari.

