Fotos: Sam Asghari fue novio de Britney Spears y Morgan Osman al mismo tiempo

Las cosas siguen poniéndose para el esposo de Britney Spears, Sam Asghari. Los propios fans de la cantante, que en algún momento ayudaron a liberar a la cantante Pop, a través del #freebritney, de la opresiva tutela legal que la mantuvo durante 13 años prácticamente alejada del mundo, han recapitulado bastantes incongruencias en la relación de los famosos de Hollywood. Uno de ellos es un romance que tuvo el entrenador con Morgan Osman. Amid the news of Britney Spears and Sam Asghan split, rumors of Sam cheating in 2017 resurfaced. Morgan Osman previously claimed that she and Sam were dating soon after he and Britney began their relationship in 2017. Osman posted, then deleted a kissing snap on IG #BritneySpears pic.twitter.com/1u2WEPLVDr — Maryna Oleksina (@maryna_oleksina) August 17, 2023

Después de que el propio Sam Asghari rompiera el silencio y confirmara efectivamente la separación y la introducción legal del divorcio de la estrella Pop, Britney Spears, mucha tela se ha cortado. El anuncio no sorprendió a nadie, pero los señalamientos de una posible infidelidad por parte de ella hizo que se desempolvara una relación de Asghari con Morgan Osman.

En principio, se conoce que una fuente cercana al actor de origen iraní fue el que le confirmó a TMZ, que la intérprete de Baby One More Time le habría sido infiel con un trabajador de su casa. También que él la descubrió por un video. Cosa que, de inmediato, sus fans refutaron en Instagram y en Twitter.

Quién es Morgan Osman y qué tiene que ver con el esposo de Britney Spears, Sam Asghari

Pero eso también nos ha llevado a revisar los rumores, que han rodeado la relación de Britney Spears y Sam Asghari desde 2016. Año en que Morgan Osman hizo públicas unas fotos besando al galán.

Remember when Sam Asghari cheated on Britney Spears with Morgan Osman? The good sis even came with picture/video receipts. We know who the cheater is despite what he tells TMZ #FreeBritney #JusticeForBritney pic.twitter.com/VEtEXgxFwl — COCKy ™ (@RealC0CKy) August 17, 2023

Ella, quien además modelo e influencer, participó en el show de telerealidad Bad Girls Club. En ese año, Sam Asghari conoce a Britney Spears mientras rodaban el videoclip de Slumber Party, donde él era uno de los modelos y bailarines.

Por esos días y después de que Sam y Britney comenzaran a salir, Morgan Osman publicó unas fotos besando al esposo de la Princesa del Pop. De inmediato, las fotografías fueron borradas, pero, para ese entonces, TMZ y los millones de fans que tiene Britney Spears alrededor del mundo y el movimiento “Free Britney” ya habían hecho registro de esta publicación. Parece entonces, Britney y Asghari no se habían casado y no se sabe cómo este hecho, simplemente, quedó ahí.

Britney Spears y Sam Asghari. Foto: Getty Images.

Morgan Osman, supuesta amante de esposo de Britney Spears, Sam Asghari, tiene otros escándalos

Esta misma Morgan Osman estuvo involucrada en un escándalo el año pasado con una de las Real Housewives de Miami y también modelo, Justyna Gradek. Esta alega que Osman le quitó a su novio, el famoso diseñador de moda, Phillipp Plein. Pero lo más irónico es que, Osman y Plein estuvieron juntos en una primera ocasión, después de que ella saliera con el esposo de Britney Spears, Sam Asghari.

En esa primera separación él terminó demandándola. Pero el amor parece que reinó entre ellos porque dejó a Gradek por Morgan Osman. Esta sería la segunda vez, que la modelo era señalada de ser la tercera en discordia.

Por otro lado, estos vuelve a poner a Sam Asghari en una situación un tanto es favorable. Se pudo conocer, hace pocos días, que pidió una renegociación del acuerdo prenupcial que tiene con Britney Spears. Page Six y TMZ confirmaron qué su abogado también puso sobre la mesa el tema de que el actor, modelo y entrenador iraní ha estado estos años dedicado a la cantante y que tienen un “negocio familiar”.

Lo cierto es que, hasta el momento es cierra esta nota, ni Morgan Osman, Sam Asghari o Britney Spears se han pronunciado al respecto. Se sigue asegurando que este divorcio probablemente no llegue a tribunales y que seguramente termine con un nuevo acuerdo de confidencialidad y un cheque gordo por parte de La Princesa del Pop. Misma que alberga un total una fortuna total de $60 millones de dólares.

