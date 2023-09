Britney Spears recuerda su famosa presentación de 2001, en la que apareció con una serpiente sobre sus hombros

En 2001 Britney Spears lanzó su tercer álbum, con una imagen mucho más sensual; ella también marcó su regreso a los escenarios presentándose en la entrega de los VMAs de MTV, cantando su sencillo “I’m a slave 4 U” (que se convertiría en un éxito) y con una serpiente en sus hombros. Ahora, la princesa del pop recurrió a su cuenta de Instagram para recordar ese momento.

Como parte de la promoción a su libro de memorias The woman in me -que saldrá a la venta en octubre- Spears publicó un fragmento de su actuación, y junto al clip escribió lo siguiente: “Una de mis presentaciones favoritas fue con una serpiente pitón albina 😳🐍💃🏼 … “Todavía recuerdo qué asustada me sentí cuando me la entregaron y salí al escenario!!!”

Actualmente Britney está de viaje en México, pero eso no le ha impedido grabarse en la suite del hotel donde se hospeda, para después compartir con sus millones de seguidores videos que la muestran haciendo sexys coreografías. Usando un minivestido rojo y botas blancas ella movió su cuerpo al ritmo del tema “Drop it like it’s hot” de Snoop Dogg, obteniendo por el clip más de 62,000 likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Sigue leyendo: