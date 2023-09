Britney Spears causa polémica por un video en el que aparece bailando y manipulando unos cuchillos

Britney Spears ha vuelto a causar desconcierto entre sus fans, debido a un video que publicó en Instagram y que hasta el momento ha obtenido más de 234,000 likes. En el clip ella aparece usando un bikini blanco y un top con estampado de lunares mientras hace una improvisada coreografía, con el tema “Sadeness Part I” de Enigma como fondo musical.

Lo que ha llamado la atención es que en el video la princesa del pop manipula dos cuchillos de cocina; en el mensaje que escribió junto a su post ella asegura que los utensilios no son reales, aunque probablemente quiso referirse a que no están afilados: “Hoy comencé a jugar en la cocina con cuchillos 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!! No se preocupen, NO son cuchillos reales !!! Halloween se acerca 🙈🙈🙈 !!!”

Britney también publicó un clip grabado en el lugar donde se imprime su libro de memorias The woman in me, que saldrá a la venta el 24 de octubre. En los últimos días han corrido rumores de que la cantante no hará ninguna entrevista para promocionar esa publicación, en la que relata cómo fue su niñez, su ascenso a la fama y los romances que ha tenido a lo largo de su carrera. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

