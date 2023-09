Britney Spears se dice “apenada” por el video en el que aparece bailando en Cabo San Lucas

Hace algunos días medios como TMZ y el New York Post dieron a conocer un video en el que Britney Spears aparece afuera del bar Baja Diablo, en Cabo San Lucas, México, usando un vestido rojo y bailando al ritmo de la música que se programaba en el lugar. Algunos asistentes no la vieron y otros se mostraron sorprendidos, pues no podían creer que la princesa del pop estaba tan cerca de ellos.

Ahora, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para expresar que se siente apenada de la difusión del clip, pues ignoraba que la estuviesen grabando; también informó a sus fans que viajará a Italia: “¡¡¡Me da mucha vergüenza!!! Como un idiota perdido escuché música y el claxon de mi auto 🚗!!! ¡Entré como un ciervo ante los faros y no tenía idea de que me estaban grabando por todos lados! ¡Soy sólo humana, y no tengo idea de qué diablos está pasando con mi cabello, pero hice una parada en México! ¡¡¡Ahora me dirijo a Italia para comprar mis albóndigas y mi espagueti favoritos 🍝!!! Conozco al dueño ahí, así que espero que pueda hacerme entrar por la puerta trasera 🤕🤦🏼‍♀️!!!”

Cada vez está más cerca el lanzamiento del libro de memorias de Britney, titulado The woman in me. Pero mientras tanto, ella volvió a complacer a sus seguidores con otro de sus sensuales bailes, ahora con el tema “I’m addicted” -de su amiga Madonna– como fondo musical. Los videos que publicó se acercan a los 300,000 likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears) View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

