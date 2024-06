Anahí responde a RBD y “contratará su propia auditoría” tras polémica por cifras de la gira

Anahí apareció para aclarar algunos aspectos con respecto a la gira de RBD ‘Soy Rebelde Tour’ y las acusaciones relacionadas con el mal manejo de los fondos. La estrella mexicana se mostró consternada y aseguró que está dispuesta a colaborar con el proceso, además que solicitará una auditoría de una empresa externa.

“Al igual que todos, yo también quiero claridad. Yo también quiero que las cosas se pongan en orden para todos, que todo se esclarezca. No estoy defendiendo a nadie y tampoco estoy acusando a nadie porque todavía no tenemos los resultados de las auditorías”, contó la artista en un encuentro con medios de comunicación.

📌 ANAHÍ rompe el silencio, en medio de rumores de una fuerte pelea entre algunos INTEGRANTES DE RBD CONTRA ANAHÍ, y el presunto FRAUDE que su ex manager, Guillermo Rosas, les habría cometido.



Anahí declara que ella contratará su propia auditoría con un despacho internacional.

La artista se refirió al proceso que está enfrentando Guillermo Rosas, exmanager de la agrupación, a quien se la acusa de fraude por todo lo relacionado con la gira.

“Se hizo una auditoría, donde si bien hubo irregularidades se está haciendo otra más. Y yo, en lo personal, también les quiero compartir que estoy en pláticas con un despacho internacional de mucho prestigio, porque yo también quiero hacer una auditoría más externa, porque yo también quiero claridad. Todos queremos lo mismo”, confesó la artista.

Anahí habla de las felicitaciones a Guillermo Rosas

Es la primera vez que Anahí ofrece declaraciones con respecto al tema, en el pasado fue señalada por felicitar en su cumpleaños a Rosas y la prensa le preguntó por esta situación.

Ante las preguntas, respondió que ella perdió una amistad de 18 años, puesto que Rosas era de sus mejores amigos.

“Cuando Guillermo Rosas dejó de ser parte del tour en RBD, no solamente se rompe un tema profesional ahí, era uno de mis mejores amigos, durante 18 años. Se rompe una amistad de mucho tiempo, se rompe una confianza de mucho tiempo y fue muy doloroso para mí, realmente muy doloroso”, manifestó.

La mexicana contó que desde que Rosas rompió relaciones con RBD, ellos no se han visto. “Nunca nos volvimos a ver y yo tenía que sanar. Y claro que pensé en hacerlo privado (refiriéndose a las felicitaciones), pero después dije ‘yo no tengo nada que ocultar’, entonces no fue un tema para querer dañar a alguien”, expresó.

A través de sus redes sociales, el programa ‘Hoy’ publicó que la entrevista completa de Anahí se hará pública el lunes, 17 de junio.

¿De qué se le acusa a Anahí?

La estrella de RBD también fue acusada de “desfalco” y los medios de comunicación mexicanos especularon que era para ayudar -a nivel económico- a su esposo, Manuel Velasco, en su campaña política.

Sobre esto, su compañero Christian Chávez dijo en ‘Despierta América’: “Los problemas legales o lo que se está trabajando legalmente, no es algo que en los medios se tiene que litigar, la verdad yo sé que es delicado, pero por esto todo eso, mejor, lo legal que se encargue la gente de lo legal”.

Chávez reiteró que todos se sienten como hermanos y le pidió a la prensa no especular, además de respetar la integridad de Anahí.

Por su parte, Maite Perroni hizo lo mismo y defendió a Anahí de las acusaciones en su contra.

