Anahí no se queda callada y se defiende de los rumores de desfalco a RBD

La polémica entre los integrantes de la agrupación RBD por un presunto desfalco se fortaleció luego de las declaraciones emitidas por el cantante Christian Chávez, donde el nombre de su ex compañera Anahí salió a relucir y terminó por desatar una nueva riña mediática.

En un encuentro con la prensa, el intérprete de “Inalcanzable” fue cuestionado sobre si la actriz que dio vida a “Mía Colucci” había estado vinculada al desfalco de $1,000,000 de dólares que una auditoría reflejó recientemente.

Al respecto, Chávez se mantuvo estoico y sin revelar muchos detalles: “Mira, de todas esas cosas no les puedo decir nada, porque son chismes”, dijo ante las cámaras. “Nosotros somos hermanos y, como en todas las familias, no te ves todo el tiempo, a veces no vemos mucho y ya dijimos: ‘no, ya, ya, ahorita ya, pasa… pasa muchísimo”, añadió.

Anahí explota ante las declaraciones de Christian Chávez y responde contundente

No pasó mucho tiempo antes de que esta repuesta llegara a oídos de la propia Anahí, quien emitió un mensaje a través de redes sociales con el que dejó claro que las palabras de Christian Chávez no fueron de su agrado.

“No solamente son chismes. Es ABSOLUTAMENTE FALSO. Respuesta poco clara. Tristemente, se va perdiendo la memoria”, escribió la intérprete de temas como ‘5 minutos’ y ‘Enséñame’ desde su perfil en X (antes Twitter).

No solamente son chismes

Es ABSOLUTAMENTE FALSO.

Respuesta poco clara.

Tristemente , se va perdiendo la memoria. — Anahi (@Anahi) June 10, 2024

Como resultado de su mensaje, las redes sociales se llenaron de mensajes en los que los fanáticos de la agrupación expresaron su tristeza ante el claro distanciamiento entre los integrantes de RBD.

“¡Ojalá que el perdón y el amor triunfen pronto! Queremos ver a todos ustedes bien”, “Tristemente las indirectas solo sirven para que hayan más peleas entre los fans mientras intentamos saber lo que realmente pasa” y “Necesitan resolver TODO lejos de los medios, están arruinando TODA la historia y la memoria de RBD por un ‘amigo’ que nunca ha sido ni un buen manager para ustedes”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• “Dejas de esperar lealtad”: Dulce María envía un contundente mensaje tras publicación de Anahí

• Ex mánager de RBD se pronuncia sobre supuesto fraude millonario con la gira “Soy Rebelde”

• RBD contraataca las declaraciones de su ex mánager Guillermo Rosas por fraude millonario