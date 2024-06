Ronaldinho aclaró que sus críticas a la Selección de Brasil son parte de una campaña publicitaria

En cuestión de horas se desató una intensa polémica este sábado dentro del mundo del fútbol después de que Ronaldinho publicara en sus redes sociales un duro mensaje en contra de la Selección de Brasil que disputará la Copa América Estados Unidos 2024.

El astro brasileño utilizó la misma vía para explicar recientemente que todo se trataba de una estrategia de publicidad con la marca Rexona, que tiene como eslogan “no te abandona” para demostrar que él tampoco “abandonaría” a la Canarinha como aseguró en su primer mensaje que causó asombro.

“Nunca abandonaría al fútbol brasileño. Y nunca diría esas cosas que ven ahí. En realidad esas palabras vinieron de verdaderos fanáticos brasileños, son comentarios reales que vi en internet ¿imagina ver estos mensajes antes de jugar? la motivación baja”, escribió ‘Dinho’ en un post en su Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) La aclaratoria de Ronaldinho en sus redes sociales con respecto a la campaña publicitaria de apoyo a la Selección de Brasil para la Copa América 2024 tras sus “críticas” al juego de la Canarinha.

“El apoyo de los fanáticos hace una gran diferencia para el jugador, sé de lo que estoy hablando. Lo que nuestros chicos (Selección de Brasil) en este momento es apoyo. Cuánta más confianza demostremos más confianza tendrán en el campo”, agregó el ex futbolista brasileño quien brilló con la verdeamarela.

“Por eso me uní a Rexona en este movimiento para incentivar a la afición que no abandona. Estamos pidiendo a todos que envíen su mensaje de apoyo y confianza para la Copa América 2024”, cerró Ronaldinho quien terminó engañando a medio mundo con sus “críticas” al juego de la Canarinha.

¿Qué fue lo que dijo Ronaldinho?

Este sábado las redes explotaron desde temprano con un mensaje bastante sorprendente como contundente de Ronaldinho quien lanzó una dura crítica en contra de la Selección de Brasil de cara a la Copa América 2024 al punto de asegurar que no tenía pensado ver ninguno de sus partidos en el torneo.

Durante su carrera Ronaldinho siempre ha contó con el apoyo de la afición brasileña tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. Crédito: Maya Hasson | AP

“Eso es todo amigos, ya he tenido suficiente. Este es un momento triste para los que aman al fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar el espíritu para ver los partidos. Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años, sólo jugadores promedio para la mayoría”, soltó.

Estas palabras de Ronaldinho, que aparecieron en una publicación hecha en su cuenta persona de Instagram regaron como pólvora en los medios de comunicación al punto de que este mismo sábado le consultaron a Raphinha, quien no dudó en soltar un contundente mensaje en contra del astro brasileño.

“No sé si fue algo de publicidad o no, pero hace unos días me contaron que le escribió a Vinícius Júnior para pedirle algunas entradas para los partidos de la selección“, comentó el mediocampista del FC Barcelona quien aseguró que no sentó bien en la concentración el mensaje del ex futbolista brasileño.

Poco después se empezó a especular puertas adentro de la Selección de Brasil, tratando de calmar un poco las aguas, que la situación con Ronaldinho podría tratarse de un tema publicitario algo que finalmente el mismo ‘Dinho’ terminó confirmando.

