El padre de Britney Spears habría sufrido la amputación de una de sus piernas

Jamie Spears, quien estuvo a cargo de la tutela legal de su hija Britney Spears durante muchos años, habría sufrido la amputación de una de sus piernas el mes pasado, tras ser atendido durante semanas por una infección bacteriana, informaron los medios TMZ y Page Six.

Según esos sitios, el padre de la princesa del pop se habría sometido hace tiempo a una cirugía para que se le reemplazara la articulación en una rodilla, pero contrajo una infección. Tras cinco operaciones sin resultados favorables, los médicos habrían tomado la decisión de proceder a la amputación.

Aunque algunos informantes dieron a conocer que Jamie estaría interesado en contactar a su hija para una reconciliación, otros han negado que Britney tenga entre sus planes visitar a su padre. La cantante recientemente se reunió -con motivo de su cumpleaños número 42- con su madre Jamie Lynn Spears y su hermano Bryan, posando con ellos para una foto que compartió en Instagram su manager Cade Hudson.

Britney Spears está alejada de su padre desde hace varios años. Tras el término de la tutela legal, en septiembre de 2021, la artista ha hecho fuertes declaraciones acerca de Jamie, sobre todo en su libro de memorias The Woman In Me, lanzado hace algunas semanas y en el que destaca el siguiente pasaje: “Sabiendo la forma en que mi padre fue criado por (mi abuelo) June y la forma en la que yo misma fui criada por él, tuve claro desde el principio que sería una auténtica pesadilla que él estuviera a cargo (de la tutela)…Era lo peor que podía pasarle a mi música, a mi carrera y a mi salud mental”.

Sin embargo, cierto sector del público se ha referido a Jamie Spears como la persona que se hizo cargo de Britney durante la época en la que ésta sufrió una crisis, coordinando su exitoso regreso a finales de 2008 con el álbum Circus. Hasta el momento la cantante no ha hecho ningún comentario acerca de la situación de su padre; su más reciente publicación en Instagram es una fotografía en la que aparece durante una presentación en 2001, y que acompañó con el mensaje: “Ser abrazada por la familia este año y saber que puedes tener gente en quien confiar… ¡¡¡Maldita sea, me siento BENDECIDA!!! ¡¡¡LOS AMO A TODOS TANTO 🌹!!!”

Sigue leyendo: