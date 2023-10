Justin Timberlake le habría sido infiel a Britney Spears durante su relación de tres años

El libro de Britney Spears The Woman in Me todavía no sale a la venta y ya ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en cuanto al tema del romance de la cantante con Justin Timberlake. Ahora, el sitio TMZ ha dado a conocer que en uno de los pasajes de la publicación se mencionará que el artista le habría sido infiel a Spears con “otra celebridad”.

Según ese medio, Spears no menciona en su libro de memorias el nombre de la famosa en cuestión, debido a que no quiere avergonzar a ésta, quien ahora tiene hijos. Hasta el momento, ni Timberlake ni su representante han hecho comentarios al respecto.

Britney Spears y Justin Timberlake tuvieron una relación de tres años; tras su rompimiento, el cantante expuso en el videoclip de uno de sus sencillos de 2002 (“Cry me a river”) una supuesta infidelidad de la princesa del pop. En aquel tiempo corrieron rumores de que ella podría haber tenido romances fugaces tanto con el actor Ben Affleck como con el bailarín Wade Robson, quien se decía buen amigo de Justin.

