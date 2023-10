Se da a conocer un fragmento del libro de memorias de Britney Spears “The Woman in Me”

El 24 de octubre saldrá a la venta The Woman in Me, el libro de memorias de Britney Spears, pero mientras tanto la revista People publicó un extracto del mismo, dando a conocer varios de los detalles curiosos en la vida de la cantante, quien no planea hacer más entrevistas promocionales con motivo de este lanzamiento.

La artista de 41 años reveló que cuando tenía 11 formó parte del elenco del show televisivo “Mickey Mouse Club”. Aunque le gustaba un joven actor llamado Tony Lucca, hizo una conexión especial con Justin Timberlake, quien la besó durante una fiesta de pijamas. Cuando el programa terminó Spears regresó a Kentwood, Louisiana para seguir cursando la preparatoria, pero su sueño de convertirse en cantante hizo que su mamá la llevara a una audición con Larry Rudolph, quien quedó fascinado con su interpretación de un tema de Whitney Houston.

La princesa del pop también menciona su breve incursión en la actuación, en la película “Crossroads” de 2003. Para Britney fue un trabajo difícil porque no podía separar sus problemas personales del papel que interpretaba, por lo que decidió permanecer en personaje durante todo el rodaje. Ella considera esa película el principio y el fin de su carrera como actriz, por lo que rechazó un año después el rol estelar en la cinta “The notebook”, en la que hubiera compartido créditos con Ryan Gosling.

Britney también expone en su libro la crisis que tuvo en 2008, cuando asumió una postura agresiva tras ser perseguida constantemente por los paparazzis; fue entonces cuando su padre Jamie comenzó a estar al mando de su tutela legal (de la cual la cantante se liberó en 2021): “Me habían observado mucho mientras crecía…Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar. Pero bajo la tutela me hicieron entender que esos días ya habían terminado. Tuve que dejarme crecer el pelo y volver a estar en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar el medicamento que me dijeran. Si pensaba que era malo ser criticada en la prensa por mi cuerpo, lo que hacía mi propio padre me dolía aún más. Me dijo repetidamente que me veía gorda y que iba a tener que hacer algo al respecto…En cuanto a mi pasión por cantar y bailar, en ese momento era casi una broma”.

