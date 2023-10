Sam Asghari revela que ya leyó el libro “The woman in me” de Britney Spears

En unos días saldrá a la venta el esperado libro de memorias de Britney Spears, pero ya hay varias personas que conocen bien el contenido del mismo, una de ellas Sam Asghari, quien actualmente se está divorciando de la cantante. Él dio su opinión acerca de la publicación, que lleva por título The woman in me.

En declaraciones para el sitio TMZ el preparador físico comentó que se encuentra emocionado por el lanzamiento del libro de la princesa del pop: “Ya lo leí. Estoy muy orgulloso de ella. Se esforzó mucho y fue muy duro. Definitivamente estoy emocionado y muy orgulloso de ella. Fue realmente difícil… Seré el primero en la fila para comprarlo”.

The woman in me será lanzado el 24 de octubre; recientemente se dio a conocer que Britney sólo leerá la introducción del libro para la versión de audio, debido a que para ella fue una experiencia “desgarradora”. Sin embargo, Michelle Williams será la encargada de narrar el resto del contenido, y la cantante le dio su visto bueno, calificando el trabajo de la actriz como “increíble”.

