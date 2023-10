Britney Spears podría estar escribiendo la segunda parte de su libro de memorias

El 24 de octubre saldrá a la venta The woman in me, el esperado libro de Britney Spears. Ella actualmente se encuentra de viaje, aunque no ha dado a conocer el destino turístico que visitó; lo que sí dio es una pista acerca de que podría estar escribiendo una segunda parte de sus memorias, lo cual ha emocionado a sus millones de fans.

Una de las recientes publicaciones de la princesa del pop en Instagram es un video -grabado por ella misma- desde un avión privado. Junto al clip ella escribió lo siguiente: “Cabalgando y escribiendo ✍🏻 !!! Es todo lo que estoy haciendo por el momento … volumen 2 después del 1 🙈🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!!” #TheWomanInMe

De acuerdo a ese texto, podría haber un segundo volumen de The woman in me, sobre todo si el primero se convierte en un best-seller dentro de unas semanas. Mientras tanto, Britney ha publicado en esa red social un video que la muestra posando muy seria, usando un suéter con cuello barco, jeans y botas color caramelo, que es uno de sus favoritos.

