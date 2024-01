Britney Spears vuelve a posar sin ropa, ahora en una playa de la Polinesia Francesa

Britney Spears se ausentó durante unos días de Instagram, pero ahora regresó con una polémica foto que la muestra sin ropa y en la playa, cubriendo lo indispensable con unos emojis en forma de diamante. Ella escribió junto a la imagen (que lleva más de 340,000 likes) el mensaje: “¡Acabo de aterrizar en la Polinesia Francesa!”

En varias ocasiones la cantante de 42 años ha publicado fotografías que la muestran durante sus vacaciones y al natural, lo cual ha provocado muchas críticas. Ella hizo un comentario al respecto en su libro de memorias The Woman In Me: “Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si otras personas los hubieran fotografiado miles de veces, los hubieran presionado y hecho posar para obtener la aprobación de otras personas, entenderían que me divierte mucho posar de la forma en que me siento sexy y tomarme mi propia foto, haciendo lo que quiera con ella”.

El tema en cuanto a esas imágenes también ha sido tocado por Jayden, uno de los hijos de Britney, quien comentó el año pasado en una entrevista para ITV lo siguiente: “Es casi como si (ella) tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención. Esto ha continuado durante años, años y años, y hay una alta probabilidad de que realmente nunca termine”. Él y su hermano Sean viven con su padre Kevin Federline en Hawai.

La princesa del pop también ha vuelto a publicar videos en los que se le ve bailando sensualmente; ahora optó por un minivestido amarillo con transparencias y la canción “Pumped Up Kicks” de Foster The People como fondo musical; su comentario fue: “Hace dos noches, antes de ir a cenar a Catch. ¡Bailando, como lo debería hacer cada día de mi vida!”

Los rumores acerca de que Britney Spears estaría preparando un nuevo álbum en secreto con varios compositores persisten, pero ella se encargó de desmentirlos hace unos días, cuando también dio a conocer que no tiene planeado regresar a la música, en un post que al poco tiempo borró: “Para que quede claro, ¡la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que recurriré a gente al azar para hacer un nuevo álbum…¡¡¡Nunca volveré a la industria de la música!!! ¡¡¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas !!! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí”.

