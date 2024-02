Justin Timberlake hace referencia a las recientes disculpas de Britney Spears

Justin Timberlake se presentó en concierto en el auditorio Irving Plaza de Nueva York, pero antes de interpretar un medley de los temas “Holy Grail” y “Cry Me a River”, a manera de introducción, sorprendió al público diciendo: “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie”.

El comentario del cantante hace referencia al mensaje que Britney Spears -ex pareja de Justin- publicó (y posteriormente borró) en su cuenta de Instagram, centrándose en las revelaciones que expuso en su libro de memorias The Woman In Me. Además, ella expresó que le gusta mucho el nuevo sencillo de Timberlake, titulado “Selfish”.

Durante su presentación Justin fue sorprendido por su esposa, la actriz Jessica Biel, quien le llevó un pastel por su cumpleaños número 43. Hasta el momento él no ha hecho ninguna declaración sobre los hechos que Britney narra en su libro, entre éstos la infidelidad del cantante con otra mujer famosa -de la cual no dio a conocer el nombre- y el envío de un mensaje de texto en el que él le daba a conocer que su relación había terminado.

Justin Timberlake lanzará su nuevo álbum Everything I Thought It Was el 15 de marzo; hasta ahora se han dado a conocer dos canciones que esa producción incluirá (“Sanctified” y la ya mencionada “Selfish”). El cantante se presentó el 27 de enero en el programa de televisión “Saturday Night Live” para promocionarlas. En cuanto a su gira mundial, titulada Forget Tomorrow, la primera fase comenzará el 29 de abril en Vancouver, Canadá.

Cabe mencionar que en 2021 el también integrante del grupo NSYNC emitió un comunicado en el que se disculpaba públicamente con Britney Spears y Janet Jackson, tanto por la polémica en torno a la canción “Cry Me a River” como por el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl XXXVIII: “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que tolera la misoginia y el racismo…Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé”.

