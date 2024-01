Justin Timberlake anuncia su gira mundial “Forget Tomorrow”

Justin Timberlake ha sorprendido a sus fans con sus planes para este año en el plano musical, y ahora dio a conocer que hará un tour mundial, compartiendo en su cuenta de Instagram las fechas correspondientes a la primera fase.

La gira Forget Tomorrow comenzará el 29 de abril en la Rogers Arena de Vancouver, Canadá, para después recorrer Estados Unidos con 21 fechas. El cantante se presentará en ciudades como Lexington, Baltimore, Cleveland, Miami, Las Vegas y San Diego; la segunda fase probablemente comience ya entrado el verano.

En sus conciertos Timberlake promoverá su nuevo álbum, Everything I Thought It Was, que saldrá a la venta el 15 de marzo; hace algunos días fue lanzado el primer sencillo, titulado “Selfish”. Esta producción musical es la primera desde Man Of The Woods, de 2018, que ocupó el primer lugar de la lista Billboard 200.

Como parte de sus actividades promocionales, el 27 de enero Justin fue el invitado musical en el programa de televisión “Saturday Night Live”; él interpretó los temas “Sanctified” y el ya mencionado “Selfish”. Además, actuó en el sketch “The Barry Gibb Talk Show”, al lado de Jimmy Fallon.

Acerca de la letra de su nuevo sencillo, el cantante comentó en una entrevista a Apple Music lo siguiente: “Estábamos hablando de la canción en sí, y de cómo no es frecuente escuchar a los hombres expresar emociones que los hagan vulnerables. Y luego, al crecer como yo lo hice, nos enseñan a no hacerlo. Pero no lo sé, sentí que era una canción realmente honesta. Las palabras empezaron a salir honestamente. Y cuando escuché el álbum completo, sentí que probablemente era, de todas las canciones del álbum, en cuanto a producción, probablemente la más simple. Bueno, simple no, porque para mí es compleja en su simplicidad”.

