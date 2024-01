Britney Spears se disculpa por comentarios expresados en su libro y elogia el nuevo sencillo de Justin Timberlake

Britney Spears recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer una sincera disculpa por las revelaciones que causaron polémica en su libro de memorias The Woman In Me; de inmediato muchos han asumido que su mensaje va dirigido a su ex pareja, Justin Timberlake.

La princesa del pop fue muy clara en su mensaje, que lleva más de 71,000 likes: “Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente…”

Eso no fue todo, ya que Spears complementó su post con un video que muestra un fragmento del programa de televisión de Jimmy Fallon, al que Timberlake acudió como invitado. La segunda parte de su texto dice: “También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake “Selfish”. 🌹 Es taaan buena y ¿cómo puede ser que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto??? Ps. “Sanctified” es también wow”. 🤩

En The Woman In Me Britney dio a conocer que Justin (con quien tuvo una relación durante varios años) le fue infiel y le dijo que no deseaba ser padre, antes de que la cantante se sometiera a un aborto. También expuso cómo el cantante se refería a ella en el videoclip de su sencillo “Cry Me a River” de 2002, en el que aparece una modelo rubia y con su look de entonces.

Todo ello enfureció a los fans de Britney Spears, quienes la semana pasada y tras el lanzamiento de “Selfish” comenzaron a descargar una canción con el mismo título que ella grabó en 2011, para así “opacar” el nuevo single de Justin Timberlake. Ambos temas debutaron en la lista de iTunes, y se espera que aparezcan en el Hot 100 de Billboard en los próximos días.

