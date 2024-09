Britney Spears aclara que la película en la que trabaja no será biográfica

Britney Spears ha recurrido a su cuenta de Instagram para informar a sus fans que el proyecto fílmico en el que trabaja (y que dirigirá Jon M. Chu) no es una película biográfica, y mucho menos basada en su libro de memorias The Woman In Me.

La princesa del pop escribió un mensaje en el que dio detalles sobre el argumento del filme: “El proyecto que (yo) podría estar haciendo no es una historia biográfica…es un musical de ficción en el que interpreto un personaje extremadamente inteligente. ¡Es halagador estar en tan buena compañía como Jon Chu!”

El mes pasado se dio a conocer que la compañía Universal Pictures producirá la película; incluso Spears compartió en su cuenta de X (antes Twitter) que ya tenía tiempo trabajando en el “proyecto secreto” con el productor Marc Platt, responsable de éxitos como “Legally Blonde”, “Drive” y “Cruella”.

Poco después de que se publicara la noticia de la película de Britney, varias actrices expresaron su interés por el papel principal, especialmente Emma Roberts, quien dijo en una entrevista para Cosmopolitan que sería un sueño hecho realidad interpretar a Spears, una artista de la que es fan desde que era niña. “Recuerdo que me encerré en mi habitación, escuché (el álbum) In The Zone y dije: ‘No puedo salir de este cuarto hasta que memorice cada palabra'”.

La película de Britney Spears (que aún no tiene título) marcará su regreso como actriz, después de “Crossroads”, cinta que se estrenó en 2002 y que no dejó muy satisfecha a la cantante, tal y como lo comentó en su libro de memorias: “Mi problema no era con nadie involucrado en la producción, sino con lo que la actuación le hizo a mi mente. Creo que comencé a actuar por medio del Método. Realmente me convertí en esa otra persona. Algunas personas actúan con el Método, pero normalmente son conscientes del hecho de que lo están haciendo. Yo no tuve ninguna separación, en absoluto. Terminé caminando diferente, portándome diferente, hablando diferente. Fui otra persona durante meses”.

