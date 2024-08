Britney Spears se deja ver con los hijos de Paul Soliz

Britney Spears se ha reconciliado con su novio Paul Soliz, y hace unos días se dejó ver en un centro de diversiones para niños ubicado en Thousand Oaks, California, acompañada de los hijos del experto en mantenimiento.

Britney Spears califica de “falso” el mensaje que publicó en contra de Halsey

El sitio TMZ difundió un video que muestra a la princesa del pop usando unos shorts rasgados y una blusa roja; ella se dirigió al área de trampolines, en la que dio muchos saltos. También se deslizó por una tirolesa, pero estuvo en el lugar menos de media hora.

Britney Spears anuncia: “Nunca estaré de nuevo con otro hombre”

En las imágenes no aparece Soliz, quien a principios de este mes fue visto con Britney en un restaurante de Malibú. La cantante había declarado en una de sus publicaciones de Instagram que ya no quería estar con un hombre, luego de que expuso una fotografía que la mostraba con Paul a bordo de un auto, con el mensaje: “¿Por qué (él) iba (conduciendo) a 90 (millas) en un vecindario con un paparazzi siguiéndolo, sólo para bajar la ventanilla cuando el paparazzi se acerca a mí?”, lo cual había considerado como una traición.

No se sabe si Britney querrá llevar su relación con Soliz a un nivel más formal, ya que en sus redes sociales nunca ha hablado de él. Ese romance intermitente habría comenzado en 2023, luego de que él ingresara a trabajar a la casa de la cantante en el área de mantenimiento. Poco después se dio a conocer que el hombre de 37 años cuenta con antecedentes penales, que incluyen cargos por múltiples delitos menores, como conducir sin licencia y alteración del orden público.

Luego de varias semanas Britney ha reactivado su cuenta de Instagram, y publicó un video que la muestra modelando un minivestido brillante, como respuesta a lo que hizo en su honor la actriz Blake Lively, quien acudió a la premiere de la película “It Ends With Us” usando el vestido que la cantante estrenó hace 22 años. Junto al clip Spears compartió un mensaje (que posteriormente borró) que decía: “”Versión actualizada de mi vestido Versace 2002. No soy Blake Lively, pero me gusta mucho más. ¡¡Muestra mis piernas!!”

Sigue leyendo: