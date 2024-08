Britney Spears habría retomado su relación con Paul Soliz

Hace tan sólo un mes Britney Spears informó en sus redes sociales que estaba de nuevo soltera y que no planeaba tener otra relación amorosa, pero eso podría haber cambiado en los últimos días, por una supuesta reunión con su ex novio Paul Richard Soliz.

El sitio TMZ dio a conocer que, según informantes, la princesa del pop se reunió con Soliz para almorzar en el restaurante Soho House de Malibú, California. Eso habría causado desconcierto en los familiares de la artista, ya que el rompimiento entre ella y Paul (a quien nunca presentó oficialmente en sus redes sociales) fue abrupto y no de una forma amigable.

En julio, Britney compartió en su cuenta de Instagram (la cual permanece desactivada) una fotografía que la mostraba a ella y a Soliz a bordo de un auto, y la complementó con el siguiente mensaje: “¿Por qué (él) iba (conduciendo) a 90 (millas) en un vecindario con un paparazzi siguiéndolo, sólo para bajar la ventanilla cuando el paparazzi se acerca a mí? Luego llama a su mamá y le dice que lo están acosando. ¿Por qué bajó la ventanilla mientras yo lloraba en el asiento?” Para Spears, eso fue considerado una traición.

Desde entonces, elementos de seguridad le habrían prohibido a Paul el acceso a la mansión de Britney, a la que él ingresó en 2022 como trabajador del área de mantenimiento. Poco después se dio a conocer que el hombre de 38 años cuenta con antecedentes penales y que tiene 10 hijos, según las declaraciones de su ex esposa Nicole Mancilla.

Paul Richard Soliz también estuvo con la cantante en el altercado ocurrido en el Hotel Chateau Marmont en mayo pasado; Britney se lastimó un pie y acusó a su madre Lynne de haber llamado a los paparazzis, pero eso nunca fue comprobado.

Hasta el momento, Britney Spears no ha hecho ningún comentario sobre su supuesta cita con Soliz en Malibú. Hace algunos días ella recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para informar a sus fans que su libro de memorias The Woman In Me será adaptado para una película. La compañía Universal Pictures obtuvo los derechos del best-seller, en el que la cantante narra sus romances, sus triunfos y sus desventuras en la industria musical.

