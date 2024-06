Los hijos de Britney Spears estarían dispuestos a reconciliarse con ella

Britney Spears ha estado distanciada de sus hijos desde hace años, pero próximamente se podría dar una reconciliación entre ellos, según declaraciones de Mark Vincent Kaplan, abogado de Kevin Federline, el ex esposo de la cantante.

Kaplan envió un comunicado a ET en el que comentó que la princesa del pop y sus hijos Sean Preston (de 18 años) y Jayden James (de 17) han hablado por teléfono: “Las reconciliaciones y la reunificación de las relaciones son difíciles y llevan tiempo. A veces son complicadas, y siempre son un proceso largo. El proceso realmente no ha comenzado, y mucho menos se ha completado. Lo bueno es que los chicos vieron que su mamá estaba bien y tuvieron ganas de hablar con ella. Ha habido alguna comunicación telefónica entre Britney y sus hijos, y creemos que es un paso en la dirección correcta”.

Tanto en su libro de memorias The Woman In Me como en sus redes sociales Britney ha comentado cómo su relación con Sean y Jayden se fue fracturando, al grado de que cuando ellos fueron a pasar unos días en su casa se encerraron la mayor parte del tiempo en sus habitaciones. Los jóvenes (quienes viven en Hawai con Federline) tampoco asistieron a la boda de Spears con Sam Asghari, y han expresado su descontento con la forma en que su madre posa sin ropa en las fotos que publica.

Hace dos años Jayden comentó que desea platicar con su mamá para llegar a un acuerdo y que su relación continúe sin problemas: “Creo que esto se puede arreglar al 100 por ciento, por supuesto. Va a tomar mucho tiempo y esfuerzo…Realmente quiero verla de nuevo. Te amo mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Hasta el momento, Britney Spears no ha hecho comentarios al respecto; sus recientes publicaciones en Instagram son videos grabados durante sus viajes, en los que modela distintos atuendos o baila sensualmente. Ella cuenta con más de 42 millones de seguidores en esa red social, y ha expresado que no tiene intenciones de regresar a la escena musical.

