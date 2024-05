Britney Spears expresa su apoyo a Wade Robson, el hombre con el que le fue infiel a Justin Timberlake

Britney Spears siempre está inmersa en la polémica, y ahora desconcertó a muchos debido a un largo mensaje que escribió en su cuenta de Instagram, expresando su apoyo a Wade Robson, el coreógrafo australiano con el que le fue infiel a Justin Timberlake hace más de 20 años.

El post mostraba un video de Robson promocionando su podcast “From Trauma To Triumph” (“Del Trauma Al Triunfo”), específicamente un episodio en el que entrevista al doctor Peter A. Levine, que dice cómo sanar los traumas de la niñez. Britney escribió: “Vamos, ¿hablamos? ¡Hay trauma y hay TRAUMA! Durante 13 años fui obligada a ver doctores y hablar de mi vida personal contra mi voluntad, ¡y yo tenía razón todo el tiempo! Era el estado mental de desesperación y miedo y pérdida de toda la gente que amaba y por los que moriría…no quiero recordar esas cosas, pero ahora veo que no puedo enfrentar mi pasado. ¿Cómo me muevo hacia adelante si no sé dónde he estado?“

La princesa del pop también dejó en claro en su mensaje que no consume drogas: “Yo bloqueé todo y simplemente sobreviví. Ahí es cuando los niños recurren a sustancias porque no pueden aceptar la realidad. Me di cuenta que odio el alcohol, y perdón por desilusionar a los fisgones de las noticias, pero ¡¡¡no tomo drogas!!! Creo que voy a llorar por el resto de mi vida. ¡Que Dios los bendiga!”

En 2013 Robson acusó al cantante Michael Jackson (quien falleció en 2009) de supuesto abuso sexual, en una demanda contra los administradores de los bienes de el rey del pop. El caso continúa en una corte de California, y fue expuesto en el documental “Leaving Neverland”, estrenado en 2019. Si bien Britney no mencionó nunca a Jackson en su mensaje de Instagram, éste generó diversos comentarios entre fans del cantante, como uno extraído de X (antes Twitter) que reprodujo el sitio Page Six, y que dice: “Qué vergüenza para todos aquellos a quienes Michael ayudó en sus propias vidas y carreras. Incluyendo a esa p**** Britney”. Un seguidor de la artista aclaró que Spears nunca señaló a Michael de ser culpable de las acusaciones.

Recientemente Britney Spears optó por desactivar los comentarios de sus publicaciones en Instagram. Hace algunos días compartió un video que la muestra sin ropa y posando en la playa durante unas vacaciones; el clip ha obtenido hasta el momento más de 854,000 likes en esa red social.

