Britney Spears informa en un video que le robaron todas sus joyas

Britney Spears publicó en su cuenta de Instagram un video en el que descubre que le robaron sus joyas. Dejaron tan sólo algunas piezas de fantasía, pero sus alhajeros están casi vacíos.

Junto al clip, la cantante escribió el siguiente mensaje: “Como pueden ver, en verdad me robaron todas mis joyas… ahora es difícil comprarlas nuevas porque tengo miedo de que se pierdan. Así que las compro baratas y falsas, pero es difícil, porque algunas de mis piezas fueron hechas originalmente para mí… y mi cruz de bebé que llevaba desde que tenía 4 años ya no está… es muy delgada”.

Britney también comentó sobre las actividades cotidianas que realiza en su casa. Dijo estar resfriada desde hace más de dos meses, por lo que se ha distraído un poco viendo películas de terror. La artista sale de su casa muy poco, luego del accidente que tuvo en el Hotel Chateau Marmont de Hollywood, donde se lastimó un pie. En otra publicación ella escribió: “Tengo miedo del mundo exterior, porque Dios no quiera que me rompa un pie y alguien llame a una ambulancia, así que no salgo mucho”.

Aunque la artista está decidida a no regresar al mundo de la música, desde hace varios meses ha anunciado un nuevo proyecto titulado “Sex N Diamonds”, el cual menciona de vez en cuando. También se dijo que su libro de memorias The Woman In Me -lanzado en 2023 y que fue un éxito de ventas- podría ser adaptado para una película, pero Spears no ha hablado al respecto.

En uno de sus posts más recientes en esa red social Britney sacó su faceta de modelo, y lució un minivestido rojo que delineó su escultural figura. Durante el video ella sonríe y abre su boca, lo cual está relacionado con el mensaje que escribió: “Estoy pensando en ponerme un arete en la lengua”.

