Britney Spears insulta en redes sociales a su hermana Jamie Lynn

Desde hace mucho tiempo Britney Spears está distanciada de su hermana Jamie Lynn, y una vez más lo dejó ver en los mensajes que publicó en Instagram, y que poco tiempo después borró, algo a lo que sus fans ya están acostumbrados.

En sus historias de esa red social la cantante compartió un video grabado en un auto mientras se dirigía con otras personas a una montaña. Ella escribió el siguiente mensaje: “Me gusta hablar como mi asistente. ¡Es británica! Quiero ser una pequeña p**** y tomar un baño en la jungla como mi hermana”.

La princesa del pop se refiere a la participación de Jamie Lynn en el reality show “I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here!”, y volvió a referirse a ésta, diciendo: “La bañaron en la jungla, pequeña m*****. ‘Báñame, porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijos, atiéndeme’. Pequeña p****”.

Britney se divirtió con sus amigos montando a caballo, y posó para un video (que hasta el momento lleva más de 109,000 likes), usando un vestido estampado y botas blancas. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Caballos y aire fresco!!! ¡¡¡Qué bueno estar viva 🌷🌷🌷!!!”

Jamie Lynn Spears participó en la temporada 23 de “I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here!”, pero sólo estuvo 10 días en el show; su relación con Britney empeoró cuando lanzó su libro Things Have Should Have Said: Family, Fame, And Figuring It Out. La cantante menciona varias veces a su hermana en su autobiografía The Woman In Me, criticando lo indiferente que Jamie Lynn fue con ella cuando la internaron en un hospital para tratar sus problemas de salud mental.

