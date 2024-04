El libro de memorias de Britney Spears podría ser adaptado para una película

El año pasado Britney Spears lanzó su libro de memorias The Woman In Me, que se convirtió en un best-seller. Ahora la historia de la cantante podría ser llevada a la pantalla grande, en una película que tendría como soundtrack gran parte de sus sencillos de éxito.

El sitio Mirror dio a conocer lo anterior, y también que Spears está en tratos con la compañía productora Sony Pictures para el proyecto. La artista también habría pedido que el guión sea escrito sólo por mujeres, ya que éstas podrían adaptar mejor ciertos pasajes de la vida de la princesa del pop.

Una fuente declaró a ese medio lo siguiente: “El libro de Britney fue un best-seller innovador y despertó la conciencia del público sobre cómo funcionan la industria del entretenimiento y las tutelas. Ella está en conversaciones avanzadas para convertirlo en un lanzamiento cinematográfico, y los compositores de sus éxitos han sido informados que algunas de sus canciones se utilizarán una vez que se dé luz verde. De ser necesario, el proyecto podría convertirse en una miniserie”.

Desde antes de su lanzamiento The Woman In Me generó polémica, debido a que se publicaron fragmentos en los que la artista narra sus problemas de adicciones, el distanciamiento con su madre Lynne, las extenuantes jornadas de trabajo cuando su padre Jamie se hizo cargo de su tutela legal y la tormentosa relación que tuvo con el cantante Justin Timberlake.

Hasta el momento Britney Spears no ha hecho ningún comentario acerca de que su libro se adapte en una película; ella ha seguido publicando en su cuenta de Instagram fotografías de pinturas y lugares a los que le gustaría ir de vacaciones, además de videos en los que aparece en su casa, usando minúsculos atuendos y haciendo sensuales bailes. Uno de los más recientes fue a ritmo de la canción “Despacito”.

