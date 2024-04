Britney Spears dice que su familia la lastimó: “No ha habido justicia”

Britney Spears ha vuelto a causar polémica, ahora por un largo mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que aparece mostrando su espalda. Ella opinó sobre el distanciamiento que tiene con su familia, además de reclamar que no la atendieron como debía cuando presentaba problemas físicos.

El texto que la cantante escribió dice lo siguiente: “¡¡¡Realmente tenía razón sobre el daño a los nervios de mi espalda !!! ¡¡¡Ahora tengo que hacerme acupuntura todos los días de mi vida!!! ¡Si la gente supiera que una vez tuve que arrastrarme hasta mi propia puerta! ¡¡¡Mi familia me lastimó!!! ¡¡¡No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá!!!”

Britney no mencionó nombres, pero podría referirse tanto a sus padres (Jamie y Lynn) como al equipo que supervisaba su trabajo hace años: “¡Las personas que se sentaron y no hicieron absolutamente nada están navegando sin problemas! En la manera en que me criaron siempre se me enseñó la formación del bien y del mal, ¡pero las dos personas que me criaron con ese método me lastimaron! ¡¡¡Tengo mucha suerte de estar aquí!!! ¡¡¡Es curioso, porque hasta el día de hoy no se los he dicho cara a cara!!! ¡La niña que hay en mí sabe que serían destruidos y eso es básicamente todo! ¡Extraño mi casa en Louisiana y desearía poder visitarla, pero se llevaron todo!”

Como ya es costumbre en la princesa del pop, al poco tiempo de confesar sus sentimientos con sus fans desactivó su cuenta de Instagram. Hace algunos días el sitio Mirror informó que The Woman In Me, el libro de memorias de Spears, sería adaptado para una película, pero ella no ha hecho ningún comentario al respecto. Se ha dedicado a publicar videos en los que aparece bailando y luciendo coloridos atuendos; algunos de éstos son confeccionados por ella misma.

En cuanto al fin de la tutela legal, el abogado de Britney, Mathew Rosengart, informó a CNN que se llegó a un acuerdo con Jamie Spears y el representante legal de éste para que la cantante ya no tenga que acudir a los juzgados. “Ha sido un honor y un privilegio representar, proteger y defender a Britney Spears. La señora es y siempre será un ícono, una artista brillante y valiente de proporciones históricas y épicas. Aunque la tutela finalizó en noviembre de 2021, su deseo de libertad está realmente completo ahora. Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no tendrá que asistir o estar involucrada con la corte en este asunto”.

