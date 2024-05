Britney Spears viaja a Las Vegas y pasa un día de spa junto con su hermano

Recientemente Britney Spears informó en uno de sus posts de Instagram que emprendería un viaje a Las Vegas, para después visitar Londres y luego Italia. Ahora ha dado la sorpresa al compartir en esa red social videos que la muestran en un hotel de la ciudad del pecado, acompañada de su hermano Bryan Spears.

En uno de los clips la cantante muestra su llegada al spa del hotel donde se hospedó, y dice: “Hermano, estamos en Las Vegas, vamos al spa y estamos perdidos. Es como Disneyland para adultos, es como una preciosa nave espacial…siento que estoy como en un viaje, amigo. Esto es mejor que Disneyland porque es sexy”.

En otro video, Bryan Spears (con quien Britney siempre se ha llevado muy bien) aparece frente a un espejo y probándose un sombrero, para después posar junto a su hermana muy sonriente. El año pasado un informante dio a conocer al sitio Page Six que Bryan ha visitado con frecuencia a la artista desde que ésta se divorció del preparador físico Sam Asghari.

La semana pasada la princesa del pop escribió el mensaje: “¡Quiero ser una mejor persona y ser más amable en la forma en que me hablo a mí misma!”; otro texto (que posteriormente borró) decía: “Haré todo lo posible para dejarlo pasar y no defraudar a otros con mi ira”, lo cual muchos interpretaron como una posibilidad de que se reconcilie con su madre Lynne, su hermana Jamie Lynn y su padre Jamie.

El que Britney Spears se haga acompañar de su hermano en este viaje también podría deberse a que la artista sale muy poco sola, luego del incidente que tuvo en el Hotel Chateau Marmont de Hollywood a principios de este mes, en el que se lastimó un pie. Ella expresó sus temores en otro mensaje: “Tengo miedo del mundo exterior, porque Dios no quiera que me rompa un pie y alguien llame a una ambulancia, así que no salgo mucho”.

