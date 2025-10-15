Britney Spears acusó a su ex Kevin Federline de querer lucrar con ella

Britney Spears reaccionó con dureza ante las recientes declaraciones de su exesposo y padre de sus hijos, Kevin Federline, en las que expresó su supuesta preocupación por la cantante.

En sus próximas memorias You Thought You Knew, Federline hace afirmaciones sobre su vida juntos que desataron la polémica como, por ejemplo, que Spears observaba a sus hijos mientras dormían con un cuchillo.

De acuerdo con la revista People, un representante de la cantante indicó que un comunicado que Federline estaría tratando de lucrar nuevamente con la historia personal y el nombre de la cantante, especialmente ahora que terminó la manutención infantil de sus hijos, Sean Preston de 20 años y Jayden James de 19.

En sus memorias, Federline relata episodios delicados e inquietantes, como un supuesto comportamiento errático de Britney durante su matrimonio e incluso un incidente en el que ella apareció en la puerta de la habitación de los niños con un cuchillo en mano.

Estas afirmaciones generaron controversia y preocupación debido al impacto emocional que podrían tener en la familia, más aún cuando Britney busca enfocarse en su bienestar y en su relación con sus hijos.

El representante de Spears calificó las acusaciones como oportunistas y sensacionalistas, y enfatizó que la prioridad de Britney es proteger la privacidad y el bienestar emocional de sus hijos, no revivir conflictos pasados.

También recordó que Britney ya abordó su difícil proceso personal y judicial en su propio libro de memorias La mujer que hay en mí, y que ahora busca paz y respeto tras un largo período de tutelas y exposición pública.

La historia entre la estrella pop y Kevin Federline, que comenzó con un matrimonio en 2004 y una separación tres años después, continúa generando titulares casi dos décadas después.

